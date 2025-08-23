قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هنادي مهنا: داليدا لا تشبهني ولم أقدم شخصيتها .. خاص

هنادي مهنا
هنادي مهنا
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة هنادي مهنا عن ما إذا كان هناك أوجه تشابه بينها وبين شخصية “داليدا”التى جسدها فى حكاية “بتوقيت 2028” بمسلسل “ما تراه ليس كما يبدو”. 

وقالت هنادي مهنا فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "شخصية داليدا لا تشبهنى على الإطلاق، وهي بعيدة تماما عن شخصيتى الحقيقية أو فى حياتى بشكل عام. 

وأضافت هنادي مهنا : لم أقدم هذه الشخصية من قبل وتحمست لها كثيرا فى قراءتى للسيناريو الخاص بالعمل، وسعدت كثيرا بردود الفعل التى تلقيتها حتى الآن. 

الحلقة الأخيرة من بتوقيت 2028 

ومن ناحية أخرى الحلقة الأخيرة حملت العديد من المفاجآت، وبدأت بمشهد مؤثر لـ داليدا (هنادي مهنا) التي انهارت بالبكاء بعد علمها بوفاة والدة صديقتها ياسمين (نانسي هلال)، محاولةً حضور الجنازة، لكنها قوبلت بنظرة غضب من ياسمين، لتقرر الرحيل. ومع مرور الوقت، تحاول داليدا تجاوز ماضيها وتبدأ في تحقيق حلمها بتقديم بودكاست للأطفال، مدعومة من شريف (يوسف عثمان).

وبينما تحقق نجاحًا جديدًا في حياتها المهنية، تلتقي مصادفة بطليقها مازن (أحمد جمال سعيد) مع ياسمين، لتستعيد مشاعر الغضب والحزن، في مقابل اعتراف ياسمين لمازن بأنها لا تزال غير قادرة على كراهية داليدا رغم ما حدث.

تتصاعد المفاجآت حين تتلقى داليدا حظاظة باسمها مع رسالة صوتية رومانسية من شريف، ثم يعترف لها بحبه ويهديها خاتمًا في أجواء رومانسية مؤثرة، لتعيش لحظة سعادة حقيقية بعد رحلة من الألم. في المقابل، تكشف ياسمين لمازن خبر حملها، وتبدأ معه فصلًا جديدًا في حياتهما داخل فيلا المزرعة.

لكن النهاية جاءت صادمة وغير متوقعة؛ إذ تدخل داليدا في ممر زمني جديد يعيدها لعام 2026 لتجد نفسها من جديد في ليلة الاحتفال بعيد زواجها بمازن، وسط حضور شريف وياسمين ورامز ووالدتها، في مشهد يثير علامات الاستفهام ويترك الجمهور أمام حلقة دائرية من الأحداث، لتغلق الحكاية بأسلوب غامض ومفاجئ.

