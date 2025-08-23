ماجدة خير الله: أحمد خالد صالح ممثل موهوب ومريم الجندي قدمت آداءا مميزا

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها فى حكاية “فلاش باك” من مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” الذى عرض من أيام وقام ببطولته أحمد خالد صالح ومريم الجندي.

وقالت ماجدة خير الله فى تصريح خاص لـ صدى البلد : “أرى أن آداء أحمد خالد صالح ومريم الجندي فى حكاية ”فلاش باك" كان جيدا للغاية وقدما آداء مختلفا كل منها بحسب طبيعة الشخصية التى يجسدها وخاصة أحمد خالد صالح الموهوب.

وأضافت ماجدة خير الله : ربما يعيب هذه الحكاية السيناريو الذى كان يحتاج الى بعض الحبكة الفنية حتى يكون أفضلا من ذلك.

وأوضحت ماجدة خير الله : العمل على المستوى البصرى جيدة الى حد ما ولكن السيناريو نقطة الضعف بالعمل.

تصدر حكاية فلاش باك

تمكنت حكاية فلاش باك، أولى حكايات مسلسل “ ليس كما يبدو”، من تصدر نسب المشاهدة في مصر.

حيث احتلت حكاية فلاش باك المركز الأول ضمن قائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر منصة watch it، بينما احتلت المركز الرابع علي منصة شاهدvip .

حكاية "فلاش باك"، ضمن أحداث مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والتي تشاركها بطولتها مع النجم أحمد خالد صالح، في تجربة درامية مكونة من خمس حلقات.

يُذكر أن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" يتكون من 35 حلقة، ويضم 7 حكايات، كل حكاية تمتد لـ5 حلقات بفريق عمل مستقل.

وتأتي حكاية "فلاش باك" من بطولة أحمد خالد صالح، مريم الجندي، عمرو صالح، وهي من تأليف محمد حجاب، وإخراج جمال خزيم، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم الصيف عبر الشاشات والمنصات الرقمية.