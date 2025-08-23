هيفاء وهبي تطرح أولي أغاني ألبومها الجديد.. فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وأولى أغانى ألبومها الجديد وهى بعنوان "توأم حياتى" وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب. 

وأغنية “توأم حياتي” للفنانة هيفاء وهبي، كلمات أسامة مصطفي والحان سامح كريم، وتوزيع عمر صباغ، وقدم تم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

كانت هيفاء وهبي أعلنت عن إطلاق أول ميجا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة، وتواصل حاليا عقد جلسات عمل مكثفة لتصوير بعض أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها قريبا.

ألبوم هيفاء وهبي 

وكشف المنتج الفني تامر عبدالمنعم، مدير أعمال هيفاء، تفاصيل الألبوم المرتقب، موضحا أنه سيصدر على 4 مراحل أو "بوكيهات"، تضم كل مرحلة 5 أغاني، وهو ما يمثل تجربة فنية جديدة تعطي مساحة أكبر للتنوع والتجديد في العمل.

ويشهد الألبوم تعاونا كبيرا مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم الموزعين توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنون مثل عزيز الشافعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين وغيرهم، وهو ما يعكس حرص هيفاء على تقديم محتوى متنوع ومتجدد يلامس مختلف الأذواق الفنية.

إلى جانب تحضيرات الألبوم الغنائي، تجهز هيفاء وهبي لجولات حفلات غنائية في مصر والوطن العربي، حيث من المقرر أن تحيي حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس مع الفنان محمد رمضان في لبنان، ثم هناك حفل آخر يجمعها بالمطرب فارس كرم في الأردن، إلى جانب جولة غنائية في أمريكا، وحفلتين في مصر ودبي سيتم الإعلان عنهما قريبا بالتزامن مع طرح الألبوم.

كانت هيفاء قد طرحت مؤخرا ديو غنائيا مميزا مع المطربة الشعبية بوسي، بعنوان "أحمد وأحمد"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.

