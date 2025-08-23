مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنانة شيرين.. تفاصيل

يكرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، الفنانة شيرين خلال فعاليات دورته الـ41 المقرر إقامتها في الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

مسيرة شيرين الفنية

وتعد شيرين واحدة من أبرز نجمات التمثيل في مصر، إذ قدمت ما يقرب من 38 فيلمًا سينمائيًا من أشهرها الجحيم، دموع صاحبة الجلالة، الإرهابي، بخيت وعديلة. كما تألقت على خشبة المسرح بـ 84 مسرحية منها المتزوجون، البعبع، الزهر لما يلعب.

وفي الدراما التلفزيونية تركت شيرين بصمة واضحة من خلال أعمال مهمة مثل عيون، الظاهر بيبرس، جراند أوتيل، سابع جار، القاهرة كابول وأخيرًا سوق الكانتو.

كما شاركت شيرين في الحياة الثقافية والفنية من خلال عضويتها في لجان التحكيم، حيث تولت رئاسة لجنة التحكيم الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت عضوًا بلجان تحكيم مهرجان المركز الكاثوليكي ومهرجان الرباط السينمائي.

ويأتي هذا التكريم في إطار الدور الرائد الذي لعبته الفنانة شيرين في إثراء الحركة الفنية في مصر والعالم العربي، عبر مسيرة امتدت لعقود من الإبداع على خشبة المسرح، وشاشة السينما، ودراما التلفزيون، وكذلك مشاركتها الفاعلة في المهرجانات والفعاليات الثقافية، مما جعلها واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ الفن المصري.

المهرجان يقام هذا العام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.