هالة صدقي تروي موقفا مع الفنان هاني رمزي

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي بصحبة كل من إلهام شاهين ولميس الحديدي وهاني رمزي.

وقالت هالة صدقي : "ايه اليوم الحلو ده، هما مش بس أصحاب لا دول اخواتي وزملائي وعشنا مع بعض اكتر من أهلينا فرحنا واحد وحزننا واحد وبنخاف على بعض، وعلشان كده حفله الغداء دي مختلفة لاننا كلنا متجمعين.

وأضافت: شكرا جمال العدل وشكرا داليا، وهاني رمزي كان له حكاية معايا وكان في بدايته، الانتاج عمل مشكلة كبيرة وتأخير وأنا مشيت والإنتاج طلب هاني للشهاده والمفروض الانتاج أهم له من أي زملاء علشان المصلحة وهو لسه شاب صغير في البداية ومش من مصلحته يخسرهم لكن كان راجل وقال الحقيقة وما قدرش يبيع زملائه للمصلحة، يا مصلحه، بحب زملائي.

هالة صدقى تدعم أنغام

من ناحية أخرى حرصت الفنانة هالة صدقي، على دعم الفنانة أنغام بعد إجرائها عمليتين جراحيتين فى المانيا وتم استئصال جزء من البنكرياس وبعدها تعرضت لانتكاسة فى حالتها الصحية.

وكتبت هالة صدقي على حسابها الخاص بموقع إنستجرام: "نجمتي الجميله أنغام اتمني لكي الصحة والنجاح وترجعي لولادك وجمهورك وبلدك وانتي في احسن صحه ، ربنا يقومك بألف سلامة".

محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام

وكشف الإعلامي محمود سعد، تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد الجراحة التي أجرتها في ألمانيا بإزالة جزء من البنكرياس.

وكتب محمود سعد عبر “فيس بوك”: “لكل جمهور أنغام اللي بيسألوا عليها طول الوقت.. كان في اتصال من دقائق عشان أطمن على صحتها.. حتى هذه اللحظة أنغام بتعاني من ألم شديد جدا.. كانت بدأت تاكل من أيام، لكن دلوقتي في تراجع؛ بسبب الألم”.

وأضاف محمود سعد: “تحاليلها فيها أرقام كويسة الحمد لله، وأرقام تانية لسه مش مظبوطة، وعشان كده يمكن يعملوا تدخل غير جراحي الفترة اللي جاية”.

وواصل: “مفيش أي كلام حاليا على موعد خروج من المستشفى، دعواتكم ربنا يخفف عنها الألم، ويتم شفائها، وترجع بألف سلامة إن شاء الله”.