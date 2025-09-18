قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار رمزية.. السكة الحديد تفتح باب الاشتراكات للطلاب على 4 قطارات
دعاء بين السجدتين في الصلاة.. 7 كلمات تجلب خيري الدنيا والآخرة
خالد أبو بكر: قطر في حالة سلم وليس بينها وبين أي دولة حربا أو مشكلات سياسية
اتفاقية دفاع شاملة بين السعودية وباكستان تشمل جميع الوسائل العسكرية | تقرير
مقدرتش أستحمل.. إيناس مكي تكشف تفاصيل انفصالها بعد 6 أشهر من الزواج
الخطيب يبدأ ترتيبات الانتخابات المقبلة للأهلي.. هل سيترشح؟
النحاس مستمر.. شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع فيتوريا
انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21
تفاصيل جولة الرئيس السيسي وقرينته وملك وملكة إسبانيا في منطقة الأهرامات
هل كانت أمريكا على علم بالضربة الإسرائيلية؟.. خالد أبو بكر يكشف
بعد أزمته الصحية.. ياسمين حافظ تدعم زوجها إمام عاشور بطريقتها
فن وثقافة

رشوان توفيق يروي لصدى البلد مواقف مؤثرة مع زوجته الراحلة.. فيديو

الفنان رشوان توفيق و زوجته
الفنان رشوان توفيق و زوجته
أوركيد سامي

استعاد الفنان القدير رشوان توفيق ، ذكريات قصة الحب والكفاح التي جمعته مع زوجته الراحلة، مؤكداً أنها ما زالت تسكن في داخله.

وقال رشوان توفيق في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري "  زوجتي  ما زلت أحبها هي كل حياتي ، كنت بحضر لها الإفطار كل يوم ، دائما كنت أعطي لها الأموال لأني كنت بصرف كثير هي بتدير البيت.

وأضاف: "اتجوزتها وإحنا صغيرين وأنا طالب في الجامعة، كنت بشوفها لما بتيجي لأختها لأن أختها كانت جارتنا، لما كنت بشوفها في الأسانسير وأسلم عليها ما تردش عليا، وبعد كدة أصريت إني أتجوزها بعد ما عرفت إنها قالت أنا عايزة أتجوز واحد أكافح معاه كل ما ننجح نفرح".

ويذكر أن تألق الفنان القدير رشوان توفيق في رمضان الماضي بمسلسل ونقابل حبيب.

ومسلسل “وتقابل حبيب”، والذي تم عرضه  في موسم رمضان 2025من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

رشوان توفيق اخبار الفن نجوم الفن

