رشوان توفيق يروي لصدى البلد مواقف مؤثرة مع زوجته الراحلة.. فيديو

استعاد الفنان القدير رشوان توفيق ، ذكريات قصة الحب والكفاح التي جمعته مع زوجته الراحلة، مؤكداً أنها ما زالت تسكن في داخله.

وقال رشوان توفيق في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " زوجتي ما زلت أحبها هي كل حياتي ، كنت بحضر لها الإفطار كل يوم ، دائما كنت أعطي لها الأموال لأني كنت بصرف كثير هي بتدير البيت.

وأضاف: "اتجوزتها وإحنا صغيرين وأنا طالب في الجامعة، كنت بشوفها لما بتيجي لأختها لأن أختها كانت جارتنا، لما كنت بشوفها في الأسانسير وأسلم عليها ما تردش عليا، وبعد كدة أصريت إني أتجوزها بعد ما عرفت إنها قالت أنا عايزة أتجوز واحد أكافح معاه كل ما ننجح نفرح".

ويذكر أن تألق الفنان القدير رشوان توفيق في رمضان الماضي بمسلسل ونقابل حبيب.

ومسلسل “وتقابل حبيب”، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2025من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين.