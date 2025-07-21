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هل رفع اليدين عند الدعاء ومسح الوجه واجب؟.. دار الإفتاء تجيب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل رفع اليدين عند الدعاء ومسح الوجه واجب؟.. دار الإفتاء تجيب

الدعاء
الدعاء
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: (هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟).

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بهما بعد انتهائه أمرٌ مشروعٌ ومستحبٌّ تدل عليه النصوص الشرعية وعليه العمل في المذاهب الفقهية المرعيَّة.

وأوضحت أن رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد انتهائه مشروع، فالله- عز وجل- لا يَرُدّ عبده إذا رفع العبد يديه بِذُلٍّ وإلحاح وتضرع دون أن يقضي له حاجته، ولقد بارك الله لرجل في حاجة أكثر الدعاء فيها، أعطيها أو منعها.

يقول النبي- عليه أفضل الصلاة والسلام-: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلهَا» أخرجه أحمد في "مسنده" والحاكم في "المستدرك" وصححه ووافقه الذهبي.

وقد نص الأئمة والفقهاء على استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء؛ قيل: وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صِفْرًا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم.

والدليل على ذلك ما ورد عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- أنه كان يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء؛ فعن عمر- رضي الله تعالى- عنه قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- إِذَا مَدَّ يَدَيهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ" أخرجه الترمذي.

الدعاء رفع اليدين أثناء الدعاء دار الإفتاء مسح الوجه مسح الوجه باليدين الفراغ من الدعاء

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