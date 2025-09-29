إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية

تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية تتمثل أبرزها في إبداء الرأي والمشورة في قضايا الخدمة المدنية .



وطبقا لنص المادة 3 من القانون على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:



1_إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية, سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

2_إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

3_إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

4_إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.

5_إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية.

6_تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.

7_تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.



ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

وطبقًا للقانون، يضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص .