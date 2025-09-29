قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط الالتحاق ببرامج جامعة الأزهر..موعد انتهاء التقديم
رئيس شعبة الدواجن: تطبيق قانون بيع الفراخ المبردة خطوة لضبط الأسعار وحماية صحة المواطنين
هل تصل لـ50 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
هل مسح الوجه باليدين بعد الدعاء بدعة؟.. الإفتاء توضح
ترامب: متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة
حب الكائنات للنبي.. قصة استجابة التراب وانشقاق القمر لرسول الله
إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي
طقس اليوم الإثنين .. أجواء خريفية في الصباح الباكر
تعديل مواعيد غلق المحال مع دخول الخريف.. بين ترشيد الطاقة وتغير سلوك المستهلك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إبداء الرأي والمشورة الأبرز.. تعرف على اختصاصات مجلس الخدمة المدنية

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية تتمثل أبرزها في إبداء الرأي والمشورة في قضايا الخدمة المدنية .


وطبقا لنص المادة 3 من القانون على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتى:


1_إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية, سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

2_إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

3_إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

4_إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.

5_إبداء الرأى فى القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفى الخدمة المدنية.

6_تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.

7_تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.


ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس.

وطبقًا للقانون، يضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية.

وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص .

قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية إبداء الرأي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

الاهلي والزمالك

نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مجلس النواب

نواب يشيدون بكلمه وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة.. ويؤكدون: رسخت لدور مصر التاريخي في الدفاع عن قضايا المنطقة

حمود فوزي يستقبل محافظ أسوان ورئيس هيئة تنمية الصعيد

لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.. محمود فوزي يستقبل محافظ أسوان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس تعزز الطمأنة للأسواق وتغذي ثقة المستثمرين

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد