الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

كشف مغني الراب المصري عنبة هوية صديقه الفنان الملثم المعروف باسم “توليت”، وذلك خلال ظهوره في أحد برامج البودكاست، حيث أعلن أن شخصيته الحقيقية هي “خفاجي”.

ويأتي هذا التصريح بعد حالة من الجدل والتساؤلات التي أثارها توليت منذ ظهوره على الساحة الفنية، بسبب حرصه على إخفاء هويته.

وقد شهد حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة 2025، الذي أقيم مساء الجمعة 29 أغسطس في ساحة U أرينا بمدينة العلمين الجديدة، مفاجآت عدة أبرزها ما قدّمه توليت لجمهوره، حيث أزاح الستار جزئيًا عن شخصيته الغامضة التي لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.