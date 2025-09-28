قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية الجمع بين الأخذ بالأسباب واليقين بالله.. اعرف الطريقة
مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
حوادث

مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية،  من كشف غموض جريمة قتل مأساوية شهدتها منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة ثان، بعدما قتل شاب على يد ثلاثة من أصدقائه بطلق ناري أودى بحياته، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.
تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطاراً من اللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، والمقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسماع دوي طلق ناري والعثور على جثة شاب داخل قطعة أرض زراعية، غارقًا في دمائه.
وعلى الفور، انتقلت قوات المباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشاب يدعى "سيد. ن" 25 سنة، مقيم بمسطرد دائرة القسم، مصاب بجرح ناري، أودى بحياته.
وبتكثيف التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، تبين أن المجني عليه قُتل أثناء مشاجرة اندلعت خلال محاولة سرقة بالإكراه، بعدما استدرج المتوفى أصدقاءه الثلاثة؛ "حسام"،  و"عماد م م" ، و"يوسف أ م" وشهرته "زياد".
وخلال الواقعة، حاول المجني عليه إنقاذ صديقه "حسام" من بطش المتهمين، فبادر المتهم "عبوسة" بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش إصابة مباشرة وأسقطه قتيلًا في الحال.
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأمكنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم "عبوسة" وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش".
وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع صديقيه، وأقر أن السلاح كان بحوزته للدفاع عن نفسه أثناء وقائع السرقة.
تم تحرير المحضر رقم 8854 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

