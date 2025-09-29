عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه "غدا تتوفف الحياة، خاصة أن اللقاء الهام بين الزمالك والأهلي، فمن يفوز؟، فدائما بيقولوا أن اللقاء لا يقبل القسمة على اتنين ولكن عادة وفي اغرب الأحيان لا بد أن يكون هناك منتصر وبطل وبطولة خاصة اسمها ديربي الأهلي والزمالك".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”: “نحن لا نريد أن نتوقف عند التاريخ ولو توقفنا عن التاريخ يفوز الأهلي، ولكن لو توقفنا عند الحاضر والمستوى يفوز الزمالك”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”: “غدا ان شاء الله يسعد الأكثر عرقا والأكثر تعبا وان شاء الله بكرة قلبي لن يقطر دما بل سأوزع شربات وجاتوه وحلويات قلبي ان شاء الله”.