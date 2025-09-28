أحمد جلال: الجهاز الفني استبعد عددًا من اللاعبين بقائمة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد جلال عن بعض الكواليس الخاصة بقائمة الأهلي المنتظرة لمباراة القمة أمام الزمالك، مؤكدًا أن الجهاز الفني استبعد عددًا من اللاعبين لأسباب مختلفة ما بين الإصابة أو فنية.

أوضح جلال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المدافع المغربي جراديشار ما زال يعاني من الإصابة، في حين يواصل مواطنه أشرف داري برنامجه العلاجي ولم يتعاف بعد للعودة للمباريات.

أشار إلى أن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بأحمد سيد "زيزو" حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة رغم رغبته في المشاركة وإبلاغ الجهاز الطبي بجاهزيته، موضحًا أن المفاجأة الكبرى استبعاد محمد مجدي "أفشة" من القائمة أيضًا.

تأجيل إعلان القائمة الرسمية

أضاف أن عماد النحاس المدير الفني للأهلي، قرر تأجيل إعلان القائمة الرسمية حتى بعد منتصف الليل، وقد يتجه لعدم إعلانها بشكل كامل قبل المباراة، لا سيما أنه معتاد الكشف عنها قبل يوم كامل من موعد المباراة.

اختتم بأن تشكيل الأهلي المتوقع، سيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه كوكا وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد هاني في خط الدفاع، بينما في بن شرقي مروان عطية وديانج وطاهر وتريزيجيه، في حين سيقود محمد شريف الهجوم.