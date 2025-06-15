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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر أمين: الأهلي ورانا العجب في افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي

تامر أمين
تامر أمين
محمود محسن

أكد الإعلامي تامر أمين، أن “الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية أمام انتر ميامي ورانا العجب كله، وشوفنا شوط أول الأهلي قدم أداء ممتع وساحر والتزام وتحركات وتمريرات وانفرادات، وكان هناك عدم توفيق غير طبيعي، وكان شوط أول مثالي”.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، أن الإتحاد الدولي لكرة القدم أشاد بمستوى الأهلي في الشوط الأول، حتى أن ميسى ظهر كأنه شبح خلال هذا الشوط، والأهلي كان يمكن أن يحسم اللقاء في الشوط الأول.

وتابع مقدم برنامج "أخر النهار"، أن الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل غير جيد، وتألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأنقذ الفريق من خسارة.

تامر أمين كأس العالم للأندية الأهلي انتر ميامي انفرادات

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