تامر أمين: الأهلي ورانا العجب في افتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي

أكد الإعلامي تامر أمين، أن “الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية أمام انتر ميامي ورانا العجب كله، وشوفنا شوط أول الأهلي قدم أداء ممتع وساحر والتزام وتحركات وتمريرات وانفرادات، وكان هناك عدم توفيق غير طبيعي، وكان شوط أول مثالي”.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، أن الإتحاد الدولي لكرة القدم أشاد بمستوى الأهلي في الشوط الأول، حتى أن ميسى ظهر كأنه شبح خلال هذا الشوط، والأهلي كان يمكن أن يحسم اللقاء في الشوط الأول.

وتابع مقدم برنامج "أخر النهار"، أن الشوط الثاني ظهر الأهلي بشكل غير جيد، وتألق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأنقذ الفريق من خسارة.