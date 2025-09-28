قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
رياضة

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

مدرب الأهلي المرشح
يسري غازي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أول طلب من الدانماركي توماس توماسبيرج مدرب الأهلي المرشح.

قال الصقر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الدانماركي توماس توماسبيرج طلب من مسؤولي النادي الأهلي ضم 6 مساعدين إلي الجهاز الفني الجديد.

أضاف: مدرب الأهلي المرشح طلب ضم مدرب عام ـ مخطط أحمال بدنية ـ مدرب حراس مرمى - مدرب للكرات الثابتة ـ 2 محللي أداء ضمن الجهاز الفني.

وأتم النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة بالتعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد الدنماركي توماس توماسبيرج، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عنه عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، المقررة في الثامنة مساء غدٍ الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن وفد الأهلي، برئاسة أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات والإسكاوتنج، أنهى رحلته إلى أوروبا خلال الساعات الماضية بعد توقيع العقود مع المدرب الجديد بشكل رسمي، وحُسمت جميع الجوانب المالية والإدارية الخاصة بالاتفاق أمس السبت.

وسبق للدنماركي توماس توماسبيرج، تدريب إمام عاشور فب فريق ميتيدلاند، قبل أن ينضم للأهلي.


المدرب الدنماركي توماس توماسبرج حقق نجاحات واضحة في بلاده وصنع لنفسه سمعة جيدة كمدرب منظم وهادئ لكنه لم يقم بتدريب أي فريق خارج الدانمارك وليس لديه خبرة في قارة إفريقيا .


توماسبرج مدرب الأهلي المرشح بقوة يعتمد بشكل أساسي على طريقة لعب 4-4-2 الكلاسيكية،د مع بعض التحولات أحيانًا إلى 4-4-1-1 أو 4-3-3 في حالات معينة.

ويعتمد المدرب الدانماركي علي أسلوب الانضباط الدفاعي حييدث يبني خطوط الفريق بتماسك كما يفضل تقارب الخطوط وتضييق المساحات والاعتماد على التكتل أمام مرماه ويميل للتحفظ الدفاعي واللعب على المرتدات.

ويعتمد مدرب الأهلي المرشح على إرسال التمريرات الطولية السريعة لاستغلال المساحات خلف دفاع المنافس.

وينصب تركيز مدرب الأهلي المرشح علي الكرات الثابتة يهدد الخصم بالركلات الركنية والكرات العرضية أكثر من صناعة الفرص المفتوحة.

ويعتمد أسلوبه التكتيكي أيضا علي الهجمات المرتدة وتعتبر بمثابة نقطة القوة التي يمتلكها إذ يجيد تجهيز الفريق لاصطياد المنافس عند فقدانه الكرة.


ولم يعرف عن المدرب الدانماركي المرشح لتدريب الأهلي قيادته أي فريق خارج الدنمارك.

لم يجتاز مدرب الأهلي المرشح أية اختبارات خاصة بالضغط الجماهيري والإعلامي مثل الموجودة في مصر.

الأهلي توماس توماسبيرج الزمالك أحمد حسن الدوري

