باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده

أعربت الفنانة باسكال مشعلاني عن دعمها الكامل للفنان الشاب محمد فضل شاكر، مؤكدة أن النجاحات التي يحققها تعود إلى موهبته الفنية وتميزه، ولا علاقة لها بالأحداث التي ارتبطت بوالده الفنان فضل شاكر.

وقالت مشعلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “تفاصيل” مع الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، إنها استمعت مؤخرًا إلى أحدث ألبوماته، ووجدته مليئًا بالإحساس والموسيقى الطربية الأصيلة.

وأضافت أن صوت فضل شاكر الأب كان ولا يزال يلامس المشاعر ويحمل قيمة فنية كبيرة لكل محبي الطرب، مؤكدة أنها من المتابعين الدائمين للأغنية الطربية الأصيلة.

وتابعت مشعلاني: “محمد ابن فضل شاكر فنان شاب موهوب، يحقق نجاحات كبيرة ويستحق كل التقدير، ويجب تقييمه على أساس أعماله الفنية فقط، بعيدًا عن أي ماضي أو ظروف ارتبطت بوالده”.