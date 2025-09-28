جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك عن استهداف وقتل حسن محمود حسن حسين، قائد وحدة النخبة في كتيبة البريج، التابعة للواء المخيمات المركزي في حركة حماس، في عملية نفذتها قيادة العسكرية الجنوبية وباستخدام طائرات سلاح الجو.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن حسن كان مسؤولًا- إلى جانب محمد أبو عطيوي الذي قُتل في أكتوبر 2024- عن "مجزرة الميغونات" على طريق 232 في منطقة رعيم خلال أحداث السابع من أكتوبر ، كما شارك في خطف مواطنين إسرائيليين.

وأكد أن حسن كان يوجّه وينفذ عدة عمليات ضد قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة.