مشكلات عدم التنسيق بدأت.. طوفان النيل يطلق إنذارا أحمر للسودان بسبب سد النهضة الإثيوبي
مقتـ.ل شاب على يد 3 عاطلين بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية
زيادة أموالك.. شهادات بنك مصر والأهلي 2025 أفضل الأوعية الادخارية
وزير الزراعة: ارتفاع أسعار الطماطم مؤقت ولن يستمر أكثر من أسبوعين
خلال ساعات.. قطع الإنترنت المنزلي عن بعض العملاء غير الملتزمين بهذا الأمر
أول تعليق من أحمد السقا بعد حادث تهشم سيارته
بعد وصولها لـ30 جنيها.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم
أحمد موسى يطالب بالتحقيق في شبهة حصول شخص على عدة قطع أراض بمشروع بيت الوطن
البابا تواضروس: نحتاج ثلاثية "التطوع والتبرع والتضرع" لترسيخ ثقافة العطاء
على كرسي متحرك.. حكاية معمرة فلسطينية تتجاوز 100 عام تجتاز طرق الموت هربا من القصف
المدرسين وصلوا والحصص اشتغلت|شاهد حل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا بعد تدخل الوزير
حزب التجمع: نخوض الانتخابات بالقائمة الوطنية.. والتحالفات لا تمس أجندتنا السياسية
أخبار العالم

ديمتري دلياني لـ صدى البلد: محاولة الكنيست إقرار إعدام الأسرى تكشف مدى انزلاق دولة الابادة إلى الفاشية

فرناس حفظي

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن قرار لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالمضيّ في تشريع يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين، يكرّس انحدار المؤسسة التشريعية الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق في تبني قوانين استعمارية إبادية تُشرعن قتل الاسرى وتُقنن التنكيل بهم، بدل أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تكفل لهم مكانتهم كأسرى حرب.

وأوضح ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح،خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”،  أن هذا المشروع يفتح الباب أمام تداعيات إنسانية وأمنية وسياسية واسعة، إذ سيؤدي إلى تصعيد الغضب الشعبي الفلسطيني وتعزيز التلاحم الوطني حول قضية الأسرى التي تمثل جوهر الهوية النضالية الفلسطينية. وأكد أن هذه السياسات لن تكسر إرادة الأسرى، بل ستضاعف من صمودهم وصلابتهم.

وشدد دلياني على أن دولة الابادة الإسرائيلية تدرك أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى سيعني مواجهة مباشرة مع القانون الدولي ومع انتفاضة قد تنطلق شرارتها من زنازين الأسرى أنفسهم، إضافة إلى تعميق عزلتها الدولية في ظل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة. 

وختم بالقول إن هذا المشروع يشكّل فضيحة سياسية وأخلاقية كبرى، ويكشف بجلاء ما نقوله منذ سنوات طويلة، وهو أن دولة الابادة الإسرائيلية توظف مؤسساتها التشريعية كأدوات لشرعنة الإبادة والتطهير العرقي.

ديمتري دلياني حركة فتح الأسرى الفلسطينيين إعدام الأسرى الفلسطينيين الشعبي الفلسطيني الابادة الإسرائيلية

