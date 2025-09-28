جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة

تحدث الهولندي جو بونفرير المدير الفني السابق للنادي الأهلي، عن مواجهة القمة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال جو بونفرير في حواره مع برنامج “ستاد المحور”: "بالتأكيد، الفريق الخاسر يجعل جماهيره تقضي يوماً أو مساءً سيئاً جداً، صدقني، هذا مؤكد".

وأضاف المدرب الهولندي: "لقد لعبت هذه المباراة مرتين فقط: الزمالك ضد الأهلي، الأهلي ضد الزمالك، وكما قلت سابقاً، بالنسبة لي كانت مباراة عادية، لكنها مهمة جداً لأن الفريقين دائماً في صدارة الدوري، وعندما تكون في الصدارة، حتى لو لم تكن لديك خلفية عن الأهمية الخاصة لهذه المواجهة؛ فأنت تعرف أنها مباراة مهمة لأنها قمة الدوري، والمباريات الكبيرة دائماً مهمة".

وأكمل: "ولا أعني أن المباريات الكبيرة وحدها مهمة، بل أي مباراة في الدوري المصري كانت بالنسبة لي مهمة، وكنت أستعد جيداً جداً لكل مباراة، ولهذا فزنا بالكثير من المباريات".

وأردف: "الفريق كان مهماً بالنسبة لي، وبالطبع كان هناك لاعبون يقدمون أداءً مميزاً في يوم المباراة، أحياناً يكون المدافع، وأحياناً الحارس الذي كان دائماً جيداً جداً وفاز معنا بالكثير من المباريات، أحياناً يكون خط الوسط، أو المهاجمون الذين يقدمون أداءً رائعاً".

واستطرد: "لكن من دون فريق متكامل لا يمكنك الفوز بالمباريات، لذلك بالنسبة لي، كل لاعب كان مهماً، المدافع القوي، المهاجم الكبير، وكذلك كل اللاعبين الذين يساندونهما، كنا بحاجة إليهم جميعاً، وكانوا دائماً يعملون بجد من أجل الفريق، لذلك لم أكن أركز على لاعب واحد باعتباره الأفضل، كنت أساند كل لاعب سواء لعب أو كان عليه أن يشارك".

وأكمل: "وأحياناً اللاعب الذي كان الأفضل في المباراة السابقة قد يمر بيوم سيئ في المباراة التالية، وعندها كان يجب تغييره، وهذا أيضاً دعم له، لهذا لا أستطيع أن أقول إن لدي مباراة واحدة مميزة، بل كان لدي فريق مميز، فريقي كله كان خاصاً".

واختتم تصريحاته: "أشكرك لأنك طلبت مني إجراء هذا اللقاء عن مباراة الزمالك والأهلي، لقد عملت دائماً بجد وبمتعة في مصر، كنت سعيداً دائماً بالعمل هناك، لأن لاعبي مصر لديهم الثقة في الفوز والدخول بقوة في المباريات، هذا ما يميز اللاعب المصري، أنه يستخدم الجسد والتقنية والعقل في كل مباراة".