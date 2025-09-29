"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس موسى فتحي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة منشية التحرير بالقاهرة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم، وهو الأحد الثالث من شهر توت، ويوافق اليوم الثاني لعيد الصليب المجيد، وموضوع إنجيل اليوم وهو "استضافة زكا العشار للسيد المسيح" في إنجيل معلمنا لوقا والأصحاح التاسع العاشر، مشيرًا إلى أن خلاص أحد أفراد الأسرة يقود إلى خلاص أهل البيت، ويتحقق ذلك بالتوبة والتغيير القلبي الحقيقي وعمل النعمة في النفس، "هنَذَا وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ الْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤ ٣: ٢٠).