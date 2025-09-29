رئيس جامعة أسوان لطلاب التجارة: مستقبل الجامعة تصنعه عقولكم وإبداعاتكم

نظّمت كلية التجارة جامعة أسوان لقاء مفتوح مع الدكتور لؤى سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة، وذلك بحضور أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف الفرق الدراسية.

وكان فى استقبال الدكتور لؤى سعد الدين ، الدكتور حسن الشقطى عميد كلية التجارة ، إلى جانب وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور لؤى عن سعادته بهذا التفاعل الكبير، مؤكداً أن الجامعة تضع الطالب فى قلب العملية التعليمية، وتسعى إلى دعم أفكاره وطموحاته، وقال في كلمته، أن جامعة أسوان تراهن على طلابها.. فأنتم صناع التغيير والتميز، ونؤمن بأن الاستثمار في طاقات الشباب هو الطريق إلى جامعة حديثة، متطورة، ومتصلة بسوق العمل الحقيقي.

تخلل اللقاء فقرات متنوعة، استهلت بتلاوة قرآنية عطرة، أعقبها عروض شعرية أبدع فيها طلاب الكلية، وسط تفاعل واسع من الحضور.

لقاء مفتوح

كما تم تكريم الفائزين في مسابقة أفضل دراسات جدوى لمشروعات تنموية بمحافظة أسوان، حيث تم منح جوائز مالية لأربعة طلاب متميزين، إلى جانب تكريم نحو 44 مشروعًا طلابيًا ضمن المبادرة ذاتها.

فيما أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت خلال اللقاء عن توقيع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصرى ، بهدف تقديم دورات تدريبية متخصصة داخل الكلية تسهم فى تأهيل الطلاب لسوق العمل وتقليل الأعباء المالية عليهم.

كما أشار نصرت إلى استمرار مبادرة تقديم شهادات معادلة باللغة الإنجليزية لطلاب شعبة اللغة العربية للعام الثاني على التوالي، في خطوة نحو تعزيز فرصهم محليًا ودوليًا.

وفي إطار دعم الأنشطة الطلابية، تم رسمياً إطلاق فريق الإعلام الطلابي بالكلية بإدارة الطالبة لمياء حسنى ، بالإضافة إلى كلمات مؤثرة ألقاها الطالب حسين هريدى رئيس أتحاد طلاب الكلية، والطالب عمر محمد، قائد فريق "الانطلاق".

وفي ختام اللقاء شدد الدكتور لؤي سعد الدين على أن كلية التجارة تمثل نموذجًا للكلية التي تحتضن طلابها وتدعم طموحاتهم، مضيفاً نحن لا نقدم فقط تعليماً أكاديميًا، بل نزرع بذور الريادة، ونصنع بيئة داعمة لكل فكرة جديدة، ولكل حلم طلابي قابل للتحقق.

ووجه الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة شكره وتقديره لدكتور لؤي سعد الدين نصرت رئيس جامعة أسوان علي دعمه المتواصل والمستمر لكلية التجارة وسط إشادة كبيرة من الطلاب بهذا اللقاء الأبوي والمشاركة الدائمة في الأنشطة الطلابية بالكلية.