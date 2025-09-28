قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وزير الشئون النيابية يستقبل محافظ أسوان لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة

جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل الاجتماعي ، اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة ،  بحضور اللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد.

وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى . 

وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على عدم تأثر المواطنين من مشروعات التنمية التى تتم فى كل المحافظات ، وتوجيهات سيادته بمراعاة حقوق وسلامة المواطنين عند تنفيذ هذه المشروعات حيث يشدد على اهتمام القيادة السياسية باستمرار العمل على تعويض من لم يتم تعويضهم من متضرري أهالى النوبة من إنشاء السد العالى وتعلية سد أسوان تنفيذاً لما جاء بالاستحقاقات الدستورية .

التعويضات

هذا وفى ضوء تنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الهادفة إلى تعزيز دور المرأة الأسوانية ودعم الحرف اليدوية والمشغولات البيئية التي تعكس التراث العريق لزهرة الجنوب. 

تواصل المحافظة فعالياتها المميزة ضمن أسبوع الاحتفال باليوم العالمي للسياحة بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية داخل مختلف المراكز والمدن.

فقد شهد كورنيش النيل بمدينة إدفو إقامة معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل ، بمشاركة واسعة من السيدات الحرفيات اللاتى قدمن مجموعة متنوعة من المنتجات البيئية والمشغولات التراثية التى لاقت إعجاب الزائرين. 

وفى السياق ذاته نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين معرض للحرف اليدوية والمنتجات البيئية بمنطقة معبد كوم أمبو ، والذى جذب إهتمام من الأفواج السياحية التى توافدت لزيارة المعبد التاريخى مما أتاح فرصة متميزة للتسويق والترويج للمنتجات المحلية. 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم مثل هذه المعارض يأتى فى إطار النهج الذى تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة الفاعلة فى الحياة الإقتصادية والاجتماعية .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

