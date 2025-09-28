قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هجوم جماهيري.. كيف دفع محمد صلاح ثمن تغير جلد ليفربول؟
كانوا رايحين الشغل .. ننشر أسماء 14 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية بينهم 11 فتاة
كانوا رايحين الشغل.. إصابة 12 فتاة في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميني باص بالشرقية
خلال جولته بمدارس الغربية| وزير التعليم يشرح البكالوريا ويؤكد أهمية مادة البرمجة
الغسل الصحيح من الجنابة في خطوات بسيطة
الداخلية تكشف حقيقة فيديو «السلسلة الحديدية» أسفل كوبري بالقاهرة – الإسماعيلية
طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين العام والخاص والمدارس
كيفية استرجاع أو إعادة ضبط الرقم السري لـ إنستاباي
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانة على خسارته
وزير التعليم يتدخل لحل أزمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فقرات وعروض فنية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في أسوان

اليوم العالمى للسياحة
اليوم العالمى للسياحة
محمد عبد الفتاح

استكملت أجهزة المحافظة فعالياتها الإحتفالية باليوم العالمى للسياحة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث شهدت الميادين والأسواق سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية المتميزة التى نالت إعجاب المواطنين والأفواج السياحية الوافدة بمتابعة من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين .

ونظمت مديرية الشباب والرياضة عروضاً فنية متنوعة قدمتها فرقة المركز القومى للفنون ، وذلك بإشراف ناصر سليم وكيل الوزارة ، وتميزت هذه الفقرات والعروض التى تم تقديمها بالسوق السياحى القديم وميدان المحطة بالجمع بين الطابع الشعبى والتراثى بما يعكس أصالة الهوية المصرية وروح التنوع الثقافى الذى تتمتع به زهرة الجنوب .

كما شاركت مكتبة مصر العامة بفرقة الكورال الخاصة بها بإشراف الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة حيث قدمت باقة من الفقرات الغنائية والموسيقية المبهجة بميدان المحطة، وتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بقيادة المهندسة دينا إبراهيم .

اليوم العالمى للسياحة 

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة يأتى ضمن برنامج أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، والذى يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وإبراز الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة ، فضلاً عن دعم الحرف والفنون والأنشطة التراثية التى تعبر عن روح المجتمع الأسوانى .

ولفت المحافظ إلى أن هذه الأنشطة تساهم فى رفع الوعى السياحى والثقافى بمشاركة مختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع جهود الدولة فى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية .

فيما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتجهيز وتنظيم سلسلة معارض منصة " أيادى مصر" للحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية وذلك بحديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة ، بمشاركة واسعة من سيدات أسوان وبالتعاون مع الجهات المختصة حيث يأتى ذلك فى إطار فعاليات أسبوع الإحتفال باليوم العالمي للسياحة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لحرص الدولة على دعم وتمكين المرأة الأسوانية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض وتسويق منتجاتها الإبداعية التي تعكس الهوية الثقافية والروح التراثية لزهرة الجنوب .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

بالصور

طعم لايقاوم .. طريقة عمل القرنبيط بالبشاميل بخطوات سهلة

القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل
القرنبيط بالبشاميل

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد