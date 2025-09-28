فقرات وعروض فنية ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في أسوان

استكملت أجهزة المحافظة فعالياتها الإحتفالية باليوم العالمى للسياحة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث شهدت الميادين والأسواق سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية المتميزة التى نالت إعجاب المواطنين والأفواج السياحية الوافدة بمتابعة من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين .

ونظمت مديرية الشباب والرياضة عروضاً فنية متنوعة قدمتها فرقة المركز القومى للفنون ، وذلك بإشراف ناصر سليم وكيل الوزارة ، وتميزت هذه الفقرات والعروض التى تم تقديمها بالسوق السياحى القديم وميدان المحطة بالجمع بين الطابع الشعبى والتراثى بما يعكس أصالة الهوية المصرية وروح التنوع الثقافى الذى تتمتع به زهرة الجنوب .

كما شاركت مكتبة مصر العامة بفرقة الكورال الخاصة بها بإشراف الدكتورة نهلة الأنصارى مدير المكتبة حيث قدمت باقة من الفقرات الغنائية والموسيقية المبهجة بميدان المحطة، وتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمشاتى بقيادة المهندسة دينا إبراهيم .

اليوم العالمى للسياحة

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال أن تنظيم هذه الفعاليات المتنوعة يأتى ضمن برنامج أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، والذى يهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وإبراز الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة ، فضلاً عن دعم الحرف والفنون والأنشطة التراثية التى تعبر عن روح المجتمع الأسوانى .

ولفت المحافظ إلى أن هذه الأنشطة تساهم فى رفع الوعى السياحى والثقافى بمشاركة مختلف فئات المجتمع بما يتوافق مع جهود الدولة فى تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية .

فيما وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتجهيز وتنظيم سلسلة معارض منصة " أيادى مصر" للحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية وذلك بحديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة ، بمشاركة واسعة من سيدات أسوان وبالتعاون مع الجهات المختصة حيث يأتى ذلك فى إطار فعاليات أسبوع الإحتفال باليوم العالمي للسياحة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لحرص الدولة على دعم وتمكين المرأة الأسوانية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض وتسويق منتجاتها الإبداعية التي تعكس الهوية الثقافية والروح التراثية لزهرة الجنوب .