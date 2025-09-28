قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس: لم نتلق مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
دعاء الخوف من شخص ظالم يهددني.. ردّده يحميك الله وينصرك نصرًا عزيزًا
عقب انتهاء مهلة 3 أيام.. بورسعيد تبدأ تنفيذ قرار مصادرة العجول والماشية الهائمة في الشوارع
وزير التعليم يتدخل لحل ازمة عجز المعلمين بمدرسة المنيا
استشاري: متحور كورونا الجديد ضعيف.. والأنفلونزا الموسمية الأخطر الآن
بحب أحمد مكي.. مي كمال الدين: دبلتي عليها اسمه وزعلانه على خسارته
في بث مباشر أمام المتابعين.. عصـــ.ابة تقتـ..ل 3 فتيات بـــ..دم بارد
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بتعرضها للابتزاز والتهديد على يد شخص انتحل صفة ضابط ببني سويف
نائبة: دمج الاقتصاد غير الرسمي سيكون له عوائد إيجابية على الدولة
مكتبة مصر العامة تُعلن عن فتح باب التقديم لأداء الخدمة العامة لخريجات الجامعات
مصرع 6 عناصر إجرامية متورطين فى 126 جريمة سرقة وقتل بقنا
ضبط عدد من القضايا إتجار في العملات الأجنبية بـ 4 ملايين جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان تكتسى بثوب الجمال فى أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة ..شاهد

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، فى ظل انطلاق فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة ، تكتسى الشوارع والميادين داخل محافظة أسوان بثوب الجمال . المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية بالميادين ، مع إعادة التشغيل لمكونات مشروع التطوير والتجميل الذى يضم شلالات المياه والنافورة الرئيسية الراقصة بميدان المحطة بإعتبارها من أبرز المعالم الجاذبة لزائرى المدينة وضيوفها من مختلف الجنسيات .

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على الإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى لعروس المشاتى  ، لتصبح إنطلاقة للموسم السياحى الجديد .

وأكد المحافظ على أن هذه الأعمال تأتى إستكمالاً لخطة شاملة تستهدف توفير عوامل التأمين للسائحين والمواطنين ، بالإضافة إلى إضفاء اللمسات الحضارية للميادين والشوارع الحيوية بما يسهم في تحسين الصورة البصرية ، ويعكس الوجه المشرق للمحافظة ، خاصة مع بدء الموسم السياحى الجديد الذى يشهد تزايد ملحوظ فى حركة السياحة الوافدة .

ثوب الجمال

وشدد محافظ أسوان على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف أرجاء الميدان والمحاور المحيطة به ، بالتوازى مع تكثيف جهود رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة و التشجير وزراعة الأشجار والنباتات المزهرة ضمن حملة التشجير التى أطلقتها المحافظة ، لإضفاء مظهر جمالى متكامل لكل من المواطنين والزائرين .

ولفت إلى أن أعمال الصيانة تشمل تطوير وحدات الإضاءة الحديثة حول النافورة والشلالات لضمان تشغيلها بكفاءة عالية ، مع إجراء مراجعة دورية لأنظمة التشغيل الخاصة بها بما يضمن إستمرارية عملها بشكل منتظم يواكب أفضل المعايير الفنية والجمالية ، وهو الذى يتطلب معه تعاون للمجتمع المدنى ومواطنى المحافظة لدعم هذه الأعمال ، وخاصة أن الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى مسئولية مشتركة للجميع .

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحليات تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة والهادفة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن لواقع ملموس من خلال متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها بما يتناسب مع مكانة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

الجنة

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

جامعة الأزهر

الأزهر يعلن فتح باب الالتحاق بالبرامج المتميزة ابتداءً من اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الإنسان اليوم

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش وجوه الإعجاز في خلق الإنسان اليوم

بالصور

الفرق بين الكيس الدهني والورم .. كيف تميّز بينهما؟

الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما
الفرق بين الكيس الدهني والورم.. كيف تميّز بينهما

تهدد صحتهم.. هؤلاء الأشخاص ممنوعون من النوم على الظهر

تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر
تعرف على اضرار الظهر

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

فيديو

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد