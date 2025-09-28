أسوان تكتسى بثوب الجمال فى أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة ..شاهد

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، فى ظل انطلاق فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم العالمى للسياحة ، تكتسى الشوارع والميادين داخل محافظة أسوان بثوب الجمال . المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة العامة بالشوارع الرئيسية بالميادين ، مع إعادة التشغيل لمكونات مشروع التطوير والتجميل الذى يضم شلالات المياه والنافورة الرئيسية الراقصة بميدان المحطة بإعتبارها من أبرز المعالم الجاذبة لزائرى المدينة وضيوفها من مختلف الجنسيات .

ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على الإرتقاء بالمظهر الجمالى والحضارى لعروس المشاتى ، لتصبح إنطلاقة للموسم السياحى الجديد .

وأكد المحافظ على أن هذه الأعمال تأتى إستكمالاً لخطة شاملة تستهدف توفير عوامل التأمين للسائحين والمواطنين ، بالإضافة إلى إضفاء اللمسات الحضارية للميادين والشوارع الحيوية بما يسهم في تحسين الصورة البصرية ، ويعكس الوجه المشرق للمحافظة ، خاصة مع بدء الموسم السياحى الجديد الذى يشهد تزايد ملحوظ فى حركة السياحة الوافدة .

ثوب الجمال

وشدد محافظ أسوان على تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والتراكمات بمختلف أرجاء الميدان والمحاور المحيطة به ، بالتوازى مع تكثيف جهود رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات العامة و التشجير وزراعة الأشجار والنباتات المزهرة ضمن حملة التشجير التى أطلقتها المحافظة ، لإضفاء مظهر جمالى متكامل لكل من المواطنين والزائرين .

ولفت إلى أن أعمال الصيانة تشمل تطوير وحدات الإضاءة الحديثة حول النافورة والشلالات لضمان تشغيلها بكفاءة عالية ، مع إجراء مراجعة دورية لأنظمة التشغيل الخاصة بها بما يضمن إستمرارية عملها بشكل منتظم يواكب أفضل المعايير الفنية والجمالية ، وهو الذى يتطلب معه تعاون للمجتمع المدنى ومواطنى المحافظة لدعم هذه الأعمال ، وخاصة أن الحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى مسئولية مشتركة للجميع .

فيما تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحليات تنفيذ سلسلة من الحملات المكثفة والهادفة لفتح الشوارع والأسواق الحيوية لتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية بمختلف المراكز والمدن لواقع ملموس من خلال متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على رفع كفاءتها بما يتناسب مع مكانة عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى .