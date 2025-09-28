قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار أسوان: احتفالات متنوعة باليوم العالمى للسياحة.. وتكثيف جهود النظافة العامة.. وندوة عن التنمية السياحية

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 27/9/2025 أحداثًا متنوعة .

على أنغام فرقة توشكى للفنون الشعبية| أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى.. شاهد

حيث تواصل محافظة أسوان احتفالاتها باليوم العالمى للسياحة ، والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، وذلك تحت شعار " السياحة والتحول المستدام " الذى أطلقته منظمة السياحة العالمية لهذا العام .

وقد أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى الفعاليات التى تم تنظيمها بساحة مرسى معابد فيله على أنغام فرقة توشكى للفنون التلقائية ، ووسط تفاعل من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم مع الأغانى النوبية التى تعكس التراث الأسوانى الأصيل تم توزيع كروت المعايدة بإسم محافظ أسوان وبروشورات وكتيبات سياحية وأثرية متنوعة ، وبحضور ممثلى الكيانات السياحية .

ويأتى ذلك فى مشهد يجسد خصوصية أسوان كعاصمة للثقافة الأفريقية ، ويعزز وعى المجتمع المحلى بأهمية القطاع السياحى ، وتشجيع الجميع على المشاركة فى صناعة مستقبل سياحى واعد يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم.

جهود متنوعة

محافظ أسوان يوجه مسئولى المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والأسواق

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب وذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها الوحدات المحلية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية .


مكتبة مصر العامة بأسوان تنظم ندوة عن التنمية السياحية

نظمت مكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ندوة " الصالون الثقافى " بعنوان " التنمية السياحية فى أسوان " وذلك ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام بشعار “ السياحة والتحول المستدام”.

وأشارت الدكتورة نهلة الأنصارى إلى أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فإن مكتبة مصر العامة تشارك فى الفعاليات والمناسبات والأحداث الهامة المختلفة التى تشهدها المحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

كارولين عزمي
نرمين الفقي
ريهام حجاج
الكرواسون
