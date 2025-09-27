قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية للفتيات.. الشروط وكيفية التقديم
كيفية استرجاع بطاقة الائتمان “فيزا”مفقودة أو مسروقة
نتنياهو أمام الأمم المتحدة .. يهاجم اعتراف الغرب بفلسطين ويهدد إيران وحماس .. قادة العالم يقاطعون خطاب رئيس حكومة الاحتلال
نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها
فقدت الإحساس.. فنانة مشهورة تكشف معاناتها مع الورم الدماغي
السجن المشدد عقوبة الإخلال بسير مرفق عام طبقا لقانون المرور
محمد ثروت يكشف حقيقة إصابة ابنه فى القدم .. خاص
نظرات «الحسناء الإيطالية» للشرع تخطف اهتمام رواد السوشيال ميديا
عريس الجنة بأسوان .. توفى في ليلة زفافه | اعرف التفاصيل
وزير العمل يعلن صرف 400 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث مصنع المحلة
مسئول إيراني كبير يدعو دول الإقليم إلى وحدة لمواجهة مؤامرات إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

على أنغام فرقة توشكى للفنون الشعبية| أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى.. شاهد

اليوم العالمى للسياحة
اليوم العالمى للسياحة
محمد عبد الفتاح

تواصل محافظة أسوان إحتفالاتها باليوم العالمى للسياحة ، والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، وذلك تحت شعار " السياحة والتحول المستدام " الذى أطلقته منظمة السياحة العالمية لهذا العام .

وقد أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى الفعاليات التى تم تنظيمها بساحة مرسى معابد فيله على أنغام فرقة توشكى للفنون التلقائية ، ووسط تفاعل من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم مع الأغانى النوبية التى تعكس التراث الأسوانى الأصيل تم توزيع كروت المعايدة بإسم محافظ أسوان وبروشورات وكتيبات سياحية وأثرية متنوعة ، وبحضور ممثلى الكيانات السياحية .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم الفعاليات الإحتفالية فى المواقع والمناطق السياحية والأثرية يعكس مدى إمتزاج الفنون الشعبية مع الحضور السياحى العالمى ، فى مشهد يجسد خصوصية أسوان كعاصمة للثقافة الأفريقية ، ويعزز وعى المجتمع المحلى بأهمية القطاع السياحى ، وتشجيع الجميع على المشاركة فى صناعة مستقبل سياحى واعد يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم.

اليوم العالمى للسياحة

ولفت المحافظ إلى أن اختيار منظمة السياحة العالمية لشعار هذا العام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخططها الطموحة نحو تنمية قطاع السياحة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز العائد الإقتصادى والإجتماعى لهذا القطاع الحيوى ، ونحن فى أسوان نسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الأفواج السياحية .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب.

وكلف بأهمية الاستمرار على نفس المستوى من الأداء لخلق بيئة نظيفة ، ولتكون عروس المشاتى دائماً جاهزة وفى أبهى صورها لإستقبال مواطنيها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

ترشيحاتنا

محافظ مطروح خلال اللقاء وعميد المعهد التكنولوجي

محافظ مطروح يستقبل عميد المعهد التكنولوجي لبحث أعمال التطوير

صورة المتهم

فيديوهات منافية للآداب.. حبس الراقص ميشو 3 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه

في اليوم العالمي للسياحة.. متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الاطفال محاربين السرطان بالأقصر

متطوعون أجانب وطلاب من ميونخ يساندون الأطفال محاربين السرطان بالأقصر

بالصور

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

الصين تعلن إلغاء مقابض الأبواب الكهربائية للسيارات وتفرض قواعد صارمة

مقابض الأبواب
مقابض الأبواب
مقابض الأبواب

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ
أسباب الدوار المفاجئ

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد