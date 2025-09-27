على أنغام فرقة توشكى للفنون الشعبية| أسوان تحتفل بيوم السياحة العالمى.. شاهد

تواصل محافظة أسوان إحتفالاتها باليوم العالمى للسياحة ، والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، وذلك تحت شعار " السياحة والتحول المستدام " الذى أطلقته منظمة السياحة العالمية لهذا العام .

وقد أناب اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين للمشاركة فى الفعاليات التى تم تنظيمها بساحة مرسى معابد فيله على أنغام فرقة توشكى للفنون التلقائية ، ووسط تفاعل من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم مع الأغانى النوبية التى تعكس التراث الأسوانى الأصيل تم توزيع كروت المعايدة بإسم محافظ أسوان وبروشورات وكتيبات سياحية وأثرية متنوعة ، وبحضور ممثلى الكيانات السياحية .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن تنظيم الفعاليات الإحتفالية فى المواقع والمناطق السياحية والأثرية يعكس مدى إمتزاج الفنون الشعبية مع الحضور السياحى العالمى ، فى مشهد يجسد خصوصية أسوان كعاصمة للثقافة الأفريقية ، ويعزز وعى المجتمع المحلى بأهمية القطاع السياحى ، وتشجيع الجميع على المشاركة فى صناعة مستقبل سياحى واعد يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم.

اليوم العالمى للسياحة

ولفت المحافظ إلى أن اختيار منظمة السياحة العالمية لشعار هذا العام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخططها الطموحة نحو تنمية قطاع السياحة بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز العائد الإقتصادى والإجتماعى لهذا القطاع الحيوى ، ونحن فى أسوان نسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الأفواج السياحية .

فيما أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب.

وكلف بأهمية الاستمرار على نفس المستوى من الأداء لخلق بيئة نظيفة ، ولتكون عروس المشاتى دائماً جاهزة وفى أبهى صورها لإستقبال مواطنيها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم .