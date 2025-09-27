قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة
بعد عشر 10 قضاها في أمريكا.. عودة باسم يوسف عبر قنوات on
رئيس حزب العدل يعلن خوضه انتخابات النواب فرديا بالقاهرة
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور
الوطنية للصحافة تفتح باب التقديم لجوائز الامتياز الصحفي
القمة 131.. عودة صخرة دفاع الزمالك أمام الأهلي.. التشكيل الأمثل
200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة
لم ترَ النور بسبب الخوف السياسي.. حماس تكشف عن مبادرة فلسطينية لوقف الحرب
وزير العمل من الغربية:مضاعفة تعويض ضحايا حريق المصبغة لـ 400 ألف
حصيلة مرعبة.. 65 ألف شهيد و167 ألف مصاب منذ بداية العدوان على غزة
وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة الصرف الصحي بمركز بدر
الله لن يخذلكم .. زوجة الخطيب توجه رسالة عقب تصريحات مدحت شلبي
محافظ أسوان يوجه مسئولى المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والأسواق

محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب وذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها الوحدات المحلية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية .

وكلف المحافظ بأهمية الإستمرار على نفس المستوى من الأداء لخلق بيئة نظيفة ، ولتكون عروس المشاتى دائماً جاهزة وفى أبهى صورها لإستقبال مواطنيها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم .

وفى هذا الإطار قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والأسواق والميادين ، وهو الذى تواكب معه قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين .

جهود المحليات

هذا وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نظمت مكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى ندوة " الصالون الثقافى " بعنوان " التنمية السياحية فى أسوان " وذلك ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام بشعار " السياحة والتحول المستدام " .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهلة الأنصارى بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فإن مكتبة مصر العامة تشارك فى الفعاليات والمناسبات والأحداث الهامة المختلفة التى تشهدها المحافظة .

وأضافت بأنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للسياحة فقد تم تنفيذ الصالون الثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة للتنشيط السياحى ومديرية الشباب والرياضة حيث ناقشت الندوة التى أقيمت به سبل تعزيز التنمية السياحية المستدامة فى أسوان ، مع إستعراض مقومات عروس المشاتى الفريدة من آثار خالدة وطبيعة خلابة وتراث ثقافى أصيل ، فضلاً عن توزيع كتيبات أثرية للمشاركين وذلك تقديراً لحرصهم على التواجد بهذا اللقاء الثقافى ، وسيتم مواصلة الفعاليات على مدار يومى الأحد والأثنين القادمين فى تمام الساعة السابعة مساءاً بمقر المكتبة .

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

أرشيفية

هل شتاء 2025 سيكون الأشد برودة؟ .. الأرصاد تعلن مفاجأة

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 27-9-2025

وزير خارجية العراق

أول رد من العراق على تهديدات نتنياهو بضرب بغداد

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي ترفض عرضا مغريا من إسرائيل.. ما القصة؟

عمرو يوسف

إيرادات الأفلام.. عمرو يوسف يتفوق على الجميع وأمير كرارة ينافسه بقوة

وهابيات

رحلة «وهابيات» تتواصل بمعهد الموسيقى.. تفاصيل

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين
قد يكون أمرا بسيطا أو مؤشرا خطيرا.. أهم أسباب الدوار المفاجئ

أسباب الدوار المفاجئ
تشعر أنك تسقط فجأة وأنت تنام؟ هذا هو السبب

السبب في الشعور أنك تسقط فجأة وأنت تنام
خبير تغذية يوضح حقيقة خطورة الإيثيلين في الطماطم والفواكه: غاز طبيعي وآمن 100%

حقيقة خطورة وضع مادة الايثيلين على الطماطم وتأثيرها على الإنسان
الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

