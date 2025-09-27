محافظ أسوان يوجه مسئولى المحليات بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والأسواق

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع كافة الجهات لتنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة ، مع رفع المخلفات والتراكمات وجرد الأتربة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المدن والمراكز داخل زهرة الجنوب وذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تقوم بها الوحدات المحلية على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية .

وكلف المحافظ بأهمية الإستمرار على نفس المستوى من الأداء لخلق بيئة نظيفة ، ولتكون عروس المشاتى دائماً جاهزة وفى أبهى صورها لإستقبال مواطنيها وضيوفها من مختلف جنسيات العالم .

وفى هذا الإطار قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة ، والشوارع والأسواق والميادين ، وهو الذى تواكب معه قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لخلق متنفس حيوى للمواطنين .

جهود المحليات

هذا وتحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نظمت مكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة نهلة الأنصارى ندوة " الصالون الثقافى " بعنوان " التنمية السياحية فى أسوان " وذلك ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى يقام بشعار " السياحة والتحول المستدام " .

ومن جانبها أشارت الدكتورة نهلة الأنصارى بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فإن مكتبة مصر العامة تشارك فى الفعاليات والمناسبات والأحداث الهامة المختلفة التى تشهدها المحافظة .

وأضافت بأنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للسياحة فقد تم تنفيذ الصالون الثقافى بالتعاون مع الهيئة العامة للتنشيط السياحى ومديرية الشباب والرياضة حيث ناقشت الندوة التى أقيمت به سبل تعزيز التنمية السياحية المستدامة فى أسوان ، مع إستعراض مقومات عروس المشاتى الفريدة من آثار خالدة وطبيعة خلابة وتراث ثقافى أصيل ، فضلاً عن توزيع كتيبات أثرية للمشاركين وذلك تقديراً لحرصهم على التواجد بهذا اللقاء الثقافى ، وسيتم مواصلة الفعاليات على مدار يومى الأحد والأثنين القادمين فى تمام الساعة السابعة مساءاً بمقر المكتبة .