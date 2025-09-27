قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي ضحية كلب عصام الحضري: ما تردد حول القبض على الكابتن مفبرك| فيديو
رئيس دار الكتب يفتتح معرض أم كلثوم من إبداع ذوي الهمم.. الأحد
أدعية نبوية للخروج إلى صلاة الفجر.. 3 أذكار عظيمة الثواب
تامر عبدالحميد: إيقاف عضويتي بالزمالك بدون تحقيق.. وسألجأ للطرق القانونية
رئيس قضايا الدولة يوضح لـ صدى البلد حقيقة مشاركة مستشاري الهيئة في انتخابات مجلس النواب
توسيع آفاق التعاون.. وزير الطيران يعقد لقاءات دولية وأوروبية بمونتريال
الأمم المتحدة تثير الجدل والفيفا في المواجهة.. هل يُستبعد المنتخب الإسرائيلي من كأس العالم؟
هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي
موعد حفل الفنان وائل الفشني في دار الأوبرا
أبو الغيط : الجامعة العربية ملتزمة بالحفاظ على سيادة السودان ووحدته
مجلس الأمن يرفض مشروع قرار لمنع إعادة فرض عقوبات على إيران
فنزويلا تتهم أمريكا بإنتهاك القوانين الدولية بشن حرب على البلاد وسيادتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 27-9-2025

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

نستعرض مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة ، والتى تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقا لنوع القطار، حيث يفضل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة، فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات. وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يقلل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011: 5:15 صباحاً

قطار رقم 981: 5:30 صباحاً 

قطار رقم 983: 7:30 صباحاً

قطار رقم 2007: 15:15 مساءً

قطار رقم 2015 إسباني مطور لـVIP): 16:00 مساءاً )

قطار رقم 997: 8:45 مساءً

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031: 7:00 مساء

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 83: 16:20 مساءً

قطار رقم 87: 17:15 مساءً

قطار رقم 1089: 19:40 مساءً

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً

تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

وتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو، لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو. 

فيما تشهد محافظة أسوان اليوم الجمعة الموافق : 26 سبتمبر 2025، طقسًا مستقرًا مشمسًا ، وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، هناك استمرار فى التحسن النسبى فى الأحوال الجوية الانخفاض الطفيف فى درجة الحرارة .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

ترشيحاتنا

الفنانة نجلاء بدر

نجلاء بدر: فرحانة لزواج ايناس الدغيدي ورانيا يوسف وحزينة على استقاله أشرف زكي

إيهاب فهمي

إيهاب فهمي لــ صدى البلد: لم أحسم قرار مشاركتي في رمضان 2026

البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك بمشاركة عارفة عبد الرسول

الإعلان عن البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك

بالصور

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

أطباء يحذرون من تناول هذا النوع من الدجاج.. يحتوي على مواد سامة

الدجاج
الدجاج
الدجاج

طريقة عمل الخُبيزة.. أكلة تراثية بطعم لا ينسى

طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة
طريقة عمل الخبيزة

فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد