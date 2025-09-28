محافظ أسوان: تنظيم سلسلة معارض أيادي مصر بالأسواق والميادين

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتجهيز وتنظيم سلسلة معارض منصة " أيادى مصر" للحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية وذلك بحديقة بلازا درة النيل وميدان المحطة ، بمشاركة واسعة من سيدات أسوان وبالتعاون مع الجهات المختصة حيث يأتى ذلك فى إطار فعاليات أسبوع الإحتفال باليوم العالمي للسياحة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لحرص الدولة على دعم وتمكين المرأة الأسوانية فى ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض وتسويق منتجاتها الإبداعية التي تعكس الهوية الثقافية والروح التراثية لزهرة الجنوب ، وخاصة أن الهدف من تنظيم هذه المعارض ليس فقط التسويق الجيد لأصحاب الحرف اليدوية ، وإنما أيضاً إبراز التنوع والثراء الفنى الذى تمتاز به أسوان .

وأشار المحافظ إلى أن منتجات سيدات أسوان تحمل قيمة جمالية وإبداعية رفيعة المستوى حيث تمزج بين الأصالة والتاريخ ، وتعكس قدرتهن على الإبتكار في تصميم وصناعة مشغولات يدوية متنوعة تشمل المنتجات والمشغولات التراثية ، فضلاً عن الصناعات البيئية التى تحافظ على الطابع المحلى .

منصة " أيادى مصر"

لتكون هذه المعارض نافذة مهمة للترويج للحرف اليدوية ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بما يساهم فى فتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات التراثية على المستويين المحلى والدولى ، خاصة مع تزايد إقبال السائحين والزائرين على إقتناء هذه المنتجات المميزة التى تمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية لمصرنا الحبيبة .

هذا فيما استكملت أجهزة المحافظة فعالياتها الإحتفالية باليوم العالمى للسياحة بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حيث شهدت الميادين والأسواق سلسلة من الأنشطة الفنية والثقافية المتميزة التى نالت إعجاب المواطنين والأفواج السياحية الوافدة بمتابعة من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين .

فقد نظمت مديرية الشباب والرياضة عروضاً فنية متنوعة قدمتها فرقة المركز القومى للفنون ، وذلك بإشراف ناصر سليم وكيل الوزارة ، وتميزت هذه الفقرات والعروض التى تم تقديمها بالسوق السياحى القديم وميدان المحطة بالجمع بين الطابع الشعبى والتراثى بما يعكس أصالة الهوية المصرية وروح التنوع الثقافى الذى تتمتع به زهرة الجنوب .