قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت وسائل إعلام نرويجية، مساء الأحد، بأن طائرة ركاب تابعة لشركة "Widerøe" اضطرت لتحويل مسارها والهبوط في مطار تروندهايم، بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة الهوية فوق مطار برونوييسوند.

ووفقا لوسائل الإعلام كانت الرحلة قادمة من مدينة بودو وكان من المقرر أن تتوقف في برونوييسوند، إلا أن طاقم الطائرة تلقى تعليمات بتجنب الهبوط في المطار بعد تحليق طائرة بدون طيار داخل المجال الجوي المحظور. وبعد التحليق لبعض الوقت في المنطقة بانتظار مستجدات الموقف، تقرر إلغاء التوقف المخطط له والتوجه مباشرة إلى تروندهايم.

وفي حادثة منفصلة، قالت شركة الخطوط الجوية النرويجية إن طائرة أخرى كانت متجهة إلى مطار باردوفوس اضطرت للعودة مساء الأحد، بعد تلقي برج المراقبة بلاغا عن رصد مسيرة في المنطقة المحظورة من المطار.

وأوضح إيفيند هامر ماير، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، في تصريح لمحطتي NRK وVG: "لقد قمنا بإعادة توجيه الطائرة لأن البرج أبلغنا برصد طائرات بدون طيار في المنطقة".

من جانبها، أكدت شركة "أفينور" المشغلة للمطارات النرويجية، أنه تم إغلاق مطار باردوفوس مؤقتًا نتيجة للحادث، وأشارت المتحدثة الصحفية باسم الشركة، كارولين بيدرسن، إلى أن الشرطة تم إخطارها بالحادثة، التي أثرت على كل من الرحلات القادمة والمغادرة.

وكان من المقرر أن تهبط الرحلة المتأثرة في مطار باردوفوس عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وسائل إعلام نرويجية طائرة مسيرة برونوييسوند مطار تروندهايم مطار برونوييسوند النرويج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

نيسان

نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

آبل

انتصار قضائي لتيم كوك.. تقرير يتهم آبل بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق العمال

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد