النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند

أفادت وسائل إعلام نرويجية، مساء الأحد، بأن طائرة ركاب تابعة لشركة "Widerøe" اضطرت لتحويل مسارها والهبوط في مطار تروندهايم، بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة الهوية فوق مطار برونوييسوند.

ووفقا لوسائل الإعلام كانت الرحلة قادمة من مدينة بودو وكان من المقرر أن تتوقف في برونوييسوند، إلا أن طاقم الطائرة تلقى تعليمات بتجنب الهبوط في المطار بعد تحليق طائرة بدون طيار داخل المجال الجوي المحظور. وبعد التحليق لبعض الوقت في المنطقة بانتظار مستجدات الموقف، تقرر إلغاء التوقف المخطط له والتوجه مباشرة إلى تروندهايم.

وفي حادثة منفصلة، قالت شركة الخطوط الجوية النرويجية إن طائرة أخرى كانت متجهة إلى مطار باردوفوس اضطرت للعودة مساء الأحد، بعد تلقي برج المراقبة بلاغا عن رصد مسيرة في المنطقة المحظورة من المطار.

وأوضح إيفيند هامر ماير، المتحدث الإعلامي باسم الشركة، في تصريح لمحطتي NRK وVG: "لقد قمنا بإعادة توجيه الطائرة لأن البرج أبلغنا برصد طائرات بدون طيار في المنطقة".

من جانبها، أكدت شركة "أفينور" المشغلة للمطارات النرويجية، أنه تم إغلاق مطار باردوفوس مؤقتًا نتيجة للحادث، وأشارت المتحدثة الصحفية باسم الشركة، كارولين بيدرسن، إلى أن الشرطة تم إخطارها بالحادثة، التي أثرت على كل من الرحلات القادمة والمغادرة.

وكان من المقرر أن تهبط الرحلة المتأثرة في مطار باردوفوس عند الساعة الحادية عشرة مساءً.