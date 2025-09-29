قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني

أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، مساء الأحد، وفاة عقيلة المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي الحسيني السيستاني، وهي كريمة آية الله ميرزا حسن، حفيد المرجع الكبير المجدد الشيرازي.

وأفادت العتبة في بيان رسمي على صفحتها في منصة "إكس"، أن الفقيدة "انتقلت إلى جوار ربها الكريم"، مشيرة إلى أن مراسم التشييع ستنطلق في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين، من جامع الشيخ الطوسي، فيما سيقام مجلس الفاتحة على روحها في جامع الخضراء يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاتي المغرب والعشاء.

ورغم عدم صدور بيان رسمي يوضح سبب الوفاة، نقلت مصادر مقربة أن عقيلة  السيستاني كانت تعاني من مرض عضال خلال السنوات الأخيرة، خضعت على إثره للعلاج في أحد المشافي، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل حاد في الساعات الأخيرة.

وأثار نبأ الوفاة تفاعلاً واسعاً بين الأوساط الدينية والشعبية، خاصة في الأوساط الشيعية في العراق ولبنان وبعض دول الخليج، حيث تساءل كثيرون عن هوية عقيلة السيد السيستاني، التي عرفت بتواضعها وبعدها عن الظهور الإعلامي طيلة العقود الماضية.

يذكر أن المرجع الأعلى علي السيستاني يعد من أبرز الشخصيات الدينية الشيعية في العالم، وتحظى مواقفه الدينية والسياسية باهتمام واسع داخل العراق وخارجه.

العتبة الحسينية المقدسة المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي الحسيني السيستاني وفاة عقيلة المرجع الشيعي الأعلى في العراق العراق عقيلة السيد السيستاني

