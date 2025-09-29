مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الإدعاء بإحتجاز الأجهزة الأمنية بسوهاج للسيدات والأطفال من إحدى العائلات والشروع فى هدم منازلهم للضغط على أحد ذويهم لتسليم نفسه لإتهامه فى قضية قتل.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 26 الجارى تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بمقتل (سائق - مقيم بدائرة المركز) على إثر خصومة ثأرية ، وأمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عاملان – من أبناء عمومته) .

وعقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما قام أهليتهما بنشر تلك الإدعاءات الكاذبة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتهما .

وأمكن ضبطهما والسلاح المستخدم فى الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما ، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات اليائسة والمستمرة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وتزييف الحقائق وتبنى إدعاءات عناصر جنائية ، بعد أن فقدت مصداقيتها وهو ما يدركه الرأى العام.