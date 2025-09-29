عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه اليوم تحل الذكرى الخامسة والخمسين لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر، مشيرا إلى أنه تأتي هذا العام مصحوبة بأمرين “أغرب من بعض”، فالأمر الأول يتمثل فيما تتعرض له دولة السودان من غرق وفيضانات على نحو رهيب، جراء تخلص إثيوبيا من المياه الزائدة في سد النهضة، بينما مصر لم تتأثر بسبب السد العالي.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية"، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الزعيم جمال عبد الناصر، كان وراء بناء السد العالي، مؤكدا أنه كان معه إرادة الشعب المصري التي تحدت الصعاب.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن هناك تسجيلات صدرت خلال الساعات الأخيرة، بأن الزعيم جمال عبد الناصر، لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل بل كان يرغب في حدوث تسوية.