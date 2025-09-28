الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 38 مكرر (ب)، 4 قرارات جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي أرقام "521، 522، 523، 524" لعام 2025.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 مكرر "ب" الصادر في 23 سبتمبر سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 521 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.

"المادة الأولى"

تضاف إلى كليات جامعة الريادة والتكنولوجيا الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 المُشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد:

- الصيدلة.

- الفنون والتصميم.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

جامعة الابتكار

كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 مكرر "ب" الصادر في 23 سبتمبر سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 522 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الابتكار.

"المادة الأولى"

تُضاف إلى كليات جامعة الابتكار الواردة بالمادة الرابعـة من قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 المشار إليه الكليات الموضحة فيما بعد:

- الطب "على أن يكون بدء الدراسة بها مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل".

- طب الفم والأسنان.

- الصيدلة.

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

جامعة وادى النيل بالفيوم

وايضا نشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 مكرر "ب" الصادر في 23 سبتمبر سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 523 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادى النيل بالفيوم.

"المادة الأولى"

تضاف إلى كليات جامعة وادى النيل بالفيوم الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 المشار إليه الكليتان الموضحتان فيما بعد:

- العلاج الطبيعي.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 38 مكرر "ب" الصادر في 23 سبتمبر سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 524 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

"المادة الأولى"

تضاف إلى كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد

- الفنون والتصميم.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

