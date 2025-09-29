قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
النرويج.. طائرة ركاب تحول مسارها بعد رصد مسيرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
الأمن ينهي أسطورة صدام بعد مطاردة مثيرة في قرية الحجيرات بقنا
عمرو أديب: عبد الناصر لم يكن يريد الدخول في حرب مع إٍسرائيل
من الصداع إلى الكدمات.. 6 علامات تشير لوجود مشكلات صحية في الجسم
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها

تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة .. احرص عليها
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة .. احرص عليها
عبد الفتاح تركي

تدابير مهمَّة لحماية سيارتك من السرقة .. يسعى أصحاب السيارات إلى تأمين سياراتهم وحمايتها من التعرض للسرقة من خلال الاعتماد على وسائل التأمين التقنية المختلفة، مثل أجهزة الإنذار وأقفال العجلات وأقفال منع الحركة وأنظمة التتبع وتحديد الموقع.

وقالت الجمعية الألمانية لشركات التأمين GDV إنه ينبغي ركن السيارات في مرآب قابل للقفل.

كما ينبغي لأصحاب السيارات إزالة مفتاح التشغيل من قفل الإشعال عند الخروج من السيارة، ويسري ذلك أيضا حتى عند مغادرة السيارة لفترة قصيرة جدا، مثل دفع ثمن الوقود أو شراء الأغراض من أحد الأكشاك؛ لأنه عادة ما يتم تفعيل مانع الحركة فقط.

واقرأ أيضًا:

تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة .. احرص عليها
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة .. احرص عليها

تشغيل قفل المقود

بالإضافة إلى أنه يجب تشغيل قفل المقود دائمًا، كما يتعين على أصحاب السيارات المزودة بجهاز الإنذار ضد السرقة التأكد من تفعيل هذا النظام حين الحاجة، ويمكن التعرف إلى ذلك من خلال الاطلاع على دليل تشغيل السيارة.

وحتى عند مغادرة السيارة لفترة قصيرة فقط يجب غلق جميع النوافذ والأبواب، بالإضافة إلى غطاء صندوق الأمتعة وفتحة السقف وغطاء خزان الوقود، ومن الأفضل أيضًا غلق سقف السيارات الكابريو.

سرقة سيارة

وعند استعمال جهاز التحكم عن بُعد يجب التحقق دائمًا من ظهور إشارات التأكيد المعتادة مثل العلامات الضوئية من إشارات تغيير الاتجاه؛ نظرًا لأن أجهزة التشويش يمكنها تعطيل إشارات التحكم عن بُعد، وبالتالي لا يتم تأمين غلق الأبواب.

مخاطر أنظمة Keyless-Go

وفي حالة أنظمة التشغيل بدون مفتاح Keyless-Go تتعرف السيارة على المفتاح بالفعل من مسافة معينة بحيث يتم فتح أقفال السيارة تلقائيا والانطلاق بالسيارة بواسطة زر التشغيل.

وأوضح نادي السيارات الألماني ADAC أن اللصوص يتمكنون من سرقة السيارات المجهزة بأنظمة التشغيل بدون مفتاح Keyless-Go بشكل أسهل من الموديلات المزودة بمفتاح ريموت كنترول عادي؛ حيث يكفي أن يكونوا بالقرب من مفتاح السيارة بواسطة جهاز صغير، حتى إذا لم يكن بالقرب منه مباشرة، بالإضافة إلى وجود جهاز ثان عند باب السيارة.

وتعمل هذه الأجهزة على زيادة مدى نطاق الإشارات بمئات الأمتار، وهو ما يتيح فتح السيارة وتشغيلها بسرعة خاطفة. وقد اختبر نادي السيارات الألماني هذه التقنية على أكثر من 750 سيارة، وقد تم فتح جميع السيارات تقريبا بدون أية مشاكل مع إمكانية قيادتها، وأظهرت نتائج الاختبار أن هناك 10% فقط من السيارات، التي كانت مؤمنة ضد السرقة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الخطر يكمن أيضًا حين وجود المفتاح في المنزل أيضًا، لذلك لا يجوز ترك المفتاح بالقرب من الباب الأمامي أو على حافة النافذة، إلا إذا كان محميًّا بإجراءات مناسبة مثل وضعه في غطاء حماية خاص.

وعلى غرار الأغطية المخصَّصة لبطاقات الائتمان أو غيرها من الأجهزة المزوّدة بتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو RFID تتوافر أغطية واقية لمفتاح السيارة Keyless.

سرقة سيارة

وأشار فابيان فيرمان، المتحدث باسم نادي السيارات الألماني، إلى أنه يمكن تغليف مفتاح السيارة بواسطة ورق ألومنيوم، علاوة على أنه يمكن لأصحاب السيارات الاستفسار لدى وكلاء السيارات أو الورش الفنية المتخصصة عما إذا كان يمكن تعطيل وظيفة الدخول المريح مؤقتًا، وفي بعض الموديلات يمكن تعطيل هذه الوظيفة تماما من خلال الضغط مرتين على زر تأمين الأقفال.

فضلًا عن أن ترك المفتاح الثاني في السيارة قد يعد إهمالا جسيمًا، ما يعفي شركات التأمين من المسؤولية في حالة سرقة السيارة، كما يجب عدم ترك المفتاح في جاكت أو معطف إذا تركته في خزانة المعاطف، وفي حال فقدان مفتاح السيارة أو سرقته يجب التوجه من الفور إلى إحدى الورش الفنية المتخصصة لتعطيل المفتاح فورًا، بحسب دي بي إيه.

سرقة سيارة في الجيزة

وفي النهاية أوضح فيرمان قائلا: “لا يوجد إجراء واحد فعال، بل هو مزيج من عدة نقاط تشكل معًا عقبة كبيرة أمام اللصوص، وكلما كانت هذه العقبة أكبر، زادت صعوبة ومخاطرة سرقة السيارة بالنسبة للصوص”، وبعبارة أخرى فإن السر يكمن في مزيج من السلوك الحذر والوقائي، بالإضافة إلى الوسائل التقنية المساعدة.

سرقة السيارة سرقة سيارة طريقة حماية السيارة من السرقة طريقة منع سرقة السيارات طريقة منع سرقة السيارة تدابير مهمة لحماية السيارة من السرقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

ترشيحاتنا

نيسان

نيسان تقدم عروضا خاصة على أغلب فئات نافارا

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

آبل

انتصار قضائي لتيم كوك.. تقرير يتهم آبل بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق العمال

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد