تجديد حبس عاطل متهم بسرقة السيارات بالنزهة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتنفيذ 5 عمليات بمنطقة النزهة.



تفاصيل الواقعة..

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة، يفيد بضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة القسم لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

بمواجهته، اعترف بارتكاب (5 وقائع) سرقة بنفس الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء الضحايا لمواجهتهم بالمتهم.