ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بـ بالإسماعيلية

نجحت مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية برئاسة المقدم أحمد البيومي رئيس المباحث ، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب أعمال سرقات السيارات، وبحوزتهم سيارتين مبلغ بسرقتها واسلحة نارية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



ولاقي ضبط المتهمين استحسان الأهالي.