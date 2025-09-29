قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باسكال مشعلاني: محمد فضل شاكر موهوب ويستحق التقدير بعيدا عن ماضي والده
صحيفة إسرائيلية: حرب ثانية مع إيران تلوح في الأفق.. مختلفة كليا عن سابقتها
عمرو أديب عن لقاء القمة: قلبي لن يقطر دما وسيفوز الأكثر عرقا
4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن
"الاشتياق لرؤية الله".. في عظة الأحد للقس موسى فتحي
تموين الإسكندرية: ضبط 5000 لتر عصير داخل مصنع مخالف يعمل دون ترخيص
«قصة ولا في الخيال».. المستشار محمد أبو شقة: حِلم كشف براءة زوجة متهم بجريمة قتل
عباس شراقي: سبب الفيضانات الذي حدث في السودان هو سد النهضة.. والسد العالي حمى مصر
تعالوا اشتروا من بابا.. تعليق مثير من طفل السوشيال ميديا
وزير الري: الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل قائد وحدة النخبة التابعة لحماس
جو بونفرير: مواجهة القمة بالنسبة لي كانت عادية.. وأي مباراة في الدوري مهمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قرار جمهوري بتعيين محمد جابر عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان

الدكتور محمد عباس
الدكتور محمد عباس
محمد عبد الفتاح

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة فى إطار دعم وتطوير منظومة التعليم العالي .

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد جابر عباس محمد عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وإدارية متميزة.

وفى هذا السياق هنأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الدكتور محمد جابر عباس على الثقة الغالية التي نالها ، مؤكداً أن الكلية تُعد إحدى الركائز الأساسية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال "نصرت " نبارك للدكتور محمد جابر هذا المنصب المستحق، ونتطلع إلى استمرار مسيرة التميز التي تقودها الكلية في خدمة قضايا المجتمع المحلى ، خاصة فى ظل التحديات التنموية الراهنة بمحافظة أسوان.

من جانبه عبّر الدكتور محمد جابر عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا عزمه على تطوير الكلية والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

وأضاف محمد جابر أننى أتشرف بهذا التكليف الجمهورى ، وأعد بأن أواصل العمل بروح الفريق، وتكثيف جهود الكلية لتكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة قضايا المجتمع الأسوانى. 

قرار جمهورى

يُذكر أن الدكتور محمد جابر يشغل منصب أستاذ تنظيم المجتمع، وكان يشغل قبل المنصب الجديد منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وقد بدأ مسيرته الأكاديمية بعد تخرجه من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب الوادى - فرع أسوان (حينها) عام 1989/1999 بتقدير "جيد جدًا مع مرتبة الشرف" حيث عُيّن معيدًا بالكلية. 

كما حصل على درجة الماجستير في تنظيم المجتمع عام 2004 من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية، والتي جاءت بعنوان: "إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في تمكين جمعيات تنمية المجتمع المحلي من تحقيق أهدافها.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

جانب من الحملة

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

مسلسل لينك

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

