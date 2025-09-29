قرار جمهوري بتعيين محمد جابر عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسوان

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الجامعية الجديدة فى إطار دعم وتطوير منظومة التعليم العالي .

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد جابر عباس محمد عميدا لكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان لما يتمتع به من خبرات أكاديمية وإدارية متميزة.

وفى هذا السياق هنأ الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الدكتور محمد جابر عباس على الثقة الغالية التي نالها ، مؤكداً أن الكلية تُعد إحدى الركائز الأساسية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال "نصرت " نبارك للدكتور محمد جابر هذا المنصب المستحق، ونتطلع إلى استمرار مسيرة التميز التي تقودها الكلية في خدمة قضايا المجتمع المحلى ، خاصة فى ظل التحديات التنموية الراهنة بمحافظة أسوان.

من جانبه عبّر الدكتور محمد جابر عن بالغ سعادته بثقة القيادة السياسية، مؤكدًا عزمه على تطوير الكلية والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

وأضاف محمد جابر أننى أتشرف بهذا التكليف الجمهورى ، وأعد بأن أواصل العمل بروح الفريق، وتكثيف جهود الكلية لتكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة قضايا المجتمع الأسوانى.

قرار جمهورى

يُذكر أن الدكتور محمد جابر يشغل منصب أستاذ تنظيم المجتمع، وكان يشغل قبل المنصب الجديد منصب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وقد بدأ مسيرته الأكاديمية بعد تخرجه من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة جنوب الوادى - فرع أسوان (حينها) عام 1989/1999 بتقدير "جيد جدًا مع مرتبة الشرف" حيث عُيّن معيدًا بالكلية.

كما حصل على درجة الماجستير في تنظيم المجتمع عام 2004 من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، مع التوصية بتبادل الرسالة بين الجامعات المصرية، والتي جاءت بعنوان: "إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في تمكين جمعيات تنمية المجتمع المحلي من تحقيق أهدافها.