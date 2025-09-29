الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها

أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية " نظام الثلاث سنوات " والمدارس الفنية الصناعية " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية الصناعية " نظام السنتان " ودبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية " نظام الثلاث سنوات" و " نظام الخمس سنوات " وطلاب مدرستي تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة ( اى تك – ) I-TECH ) وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وتعقد الاختبارات تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026 وللاطلاع على النتيجة يمكنكم الدخول على الرابط التالي:

https://comresult.scu.eg/Engineering_College/index.php