ولع فيه بالبنزين.. ضبط المتهم بإشعال النيران في جسد شقيق زوجته بالجيزة
السيطرة على تسريب غاز بمنطقة المخبز الآلي في سوهاج
أسعار الدواجن والبيض اليوم 24 سبتمبر 2025
الصحة تطلق ورشة تدريبية لتطوير مهارات موظفي المجالس الطبية وتعزيز تجربة المرضى
ملك الأردن: مستعدون للعمل مع الولايات المتحدة على خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة
شبكة "بريكس" تلقي الضوء على تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
مدبولي من نيويورك: مصر بدأت في إجراءات تدريب قوات الأمن الفلسطينية
الأرصاد تعلن سقوط أمطار على تلك المناطق.. وتكشف حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر والعواصم العربية والعالمية
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من حفل استقبال الأمانة العامة للشيوخ للأعضاء المنتخبين
وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأجندة إصلاحية مبتكرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير التعليم العالي يستقبل نظيره السوداني لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس د.أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوداني، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتكنولوجيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل د.أيمن عاشور اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسودان، لاسيما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى حرص الوزارة الدائم على تعزيز هذه العلاقات المتميزة، وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد د.أيمن عاشور دعمه الكامل للطلاب السودانيين ومساندتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، مؤكدًا حرص الوزارة على تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية، بما يكفل الحفاظ على مستقبلهم الدراسي، وذلك في إطار القواعد والضوابط المعمول بها في مصر.

وتناول الاجتماع بحث آليات تجديد البرنامج التنفيذي بين الجانبين المصري والسوداني بما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق التكامل بين الجامعات المصرية والسودانية في مختلف المجالات التعليمية والبحثية، كما تناول الاجتماع مناقشة سبل تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، فضلًا عن إمكانية توفير فرص تدريبية لهم، إلى جانب زيادة المنح الدراسية، وتفعيل برامج التبادل الأكاديمي بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، مع إتاحة الفرصة أمام الطلاب والأساتذة السودانيين للاستفادة من الخدمات المتميزة التي يوفرها بنك المعرفة المصري، وتطرق الاجتماع كذلك إلى مقترحات إقامة الملتقى الثاني للجامعات المصرية السودانية، وتنظيم ملتقيات للطلاب السودانيين الدارسين في الجامعات المصرية، فضلًا عن دراسة إمكانية تقديم درجات علمية مزدوجة بالتعاون بين الجامعات المصرية والسودانية، بما يعكس الحرص المشترك على توثيق أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي.

ومن جانبه، أشاد الوزير السوداني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر ومؤسساتها التعليمية والبحثية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن شكره وتقديره لمصر، حكومةً وشعبًا، على ما تقدمه من دعم متواصل للسودان، ورعاية للطلاب السودانيين، وتذليل العقبات التي تواجههم، كما أكد عمق ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات العلمية المصرية في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا في السودان.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق ووضع آليات تنفيذية لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يسهم في دعم التنمية البشرية، وتبادل الخبرات العلمية والبحثية، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مستقبل أفضل، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والسودان.

حضر اللقاء د.مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ود.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

أسعار الطماطم

بعد وصولها لـ 25 جنيهًا .. موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

ترامب

نبحث وقف الحرب وربما نُنهيها الآن.. ترامب: الاجتماع مع قادة الدول العربية والإسلامية كان عظيمًا

حالة الطقس

أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور

محافظ الغربية

محافظ الغربية يترأس اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا لوضع خطة عاجلة لتحسين الخدمات

جانب من الفعاليات

وكيل وزارة الرياضة بكفر الشيخ يشهد ختام مهرجان اكتشاف المواهب.. صور

محافظة سوهاج

سوهاج خلال 24 ساعة.. شكاوى طلابية وإجراءات صارمة للحد من حوادث الطرق

بالصور

وفاة كلوديا كاردينالي.. تكشف فى حوار سابق لصدى البلد علاقتها بعمر الشريف وارتباطها بمصر

كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي
كلوديا كاردينالي

لوك جديد.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

أداة للقـ.تل وليس الحماية.. الإيرباجز "المضروبة" من الصين تنفجر في السيارات الأمريكية

الإيرباجز
الإيرباجز
الإيرباجز

سيارات خارقة من صنع الذكاء الاصطناعي.. BMW "بسرعة البرق"

BMW
BMW
BMW

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

