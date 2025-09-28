وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وقام الفريق أول عبد المجيد صقر بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

كما التقى وزير الدفاع بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بالدور التاريخي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وجهوده فى دعم قضايا الأمة ، مشيراً إلى أن التاريخ المصري يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن مسيرة الزعيم الراحل ستظل نبراساً مضيئاً تستلهم من إرثه الأجيال المتعاقبة قيم الكفاح والنضال من أجل رفعه الأوطان.

حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة وأسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.