رئيس منطقة أسوان الأزهرية يفتتح معهد إدفو الابتدائي النموذجي

افتتح الدكتور سيد حسن رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وعاطف الدوكسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وسيد طه، مدير التعليم النموذجى بالمنطقة معهد إدفو الابتدائى النموذجى بإدارة إدفو غرب.

وحرص الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، على حضور مراسم افتتاح المعهد، ومشاركة التلاميذ والأهالى فرحتهم، مؤكداً أهمية هذا المشروع التعليمي في تعزيز دور الأزهر في تقديم التعليم الديني للأجيال الجديدة، وتكوين جيل من الشباب يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا واعيًا يحمل رسالة الأزهر الرائدة.

وقدم رئيس منطقة أسوان الأزهرية شكره وتقديره إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ولقيادات الأزهر الشريف على دعمهم للعملية التعليمية بمعاهد محافظة أسوان وإنشاء العديد من المعاهد الأزهرية بربوع المحافظة، ومنها هذا المعهد وهو الأول للتعليم النموذجي بإدارة إدفو، والذي استقبل هذا العام طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

معهد إدفو الازهرى النموذجى

وتفقد رئيس المنطقة قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام وانضباط الدراسة بالمعهد، والتقاط الصور التذكارية مع الطلاب متمنيا لهم النجاح والتفوق.

ويقع معهد إدفو الابتدائي النموذجي على مساحة (2000 تقريباً) حيث يتكوَّن من دور أرضي و ٢ دور علوي، ويضم ٨ فصول دراسية و ٢ قاعة رياض أطفال وقاعة للحاسب الآلي ومعمل ومكتبة وحجرات إدارية، إضافة إلى عدد ١٠ دورات مياه ودورة مياه مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة ومصلى وميضة.

حضر الافتتاح، كمال الدين حسين، مدير إدارة إدفو غرب التعليمية الأزهرية، و عنيات رجب، وكيل الإدارة، و عبدالناصر عبدالمطلب، مدير إدارة إدفو شرق التعليمية الأزهرية، فضلاً عن وعاظ إدارة وعظ إدفو، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأولياء الأمور.

