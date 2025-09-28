قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

رشا عوني

تبحث الأمهات عن أفكار أكلات لانش بوكس للمدرسة للأطفال بعد بدء العام الدراسي الجديد، حيث يحتاج الصغار إلى أكلات صحية سهلة التحضير، تمنحهم الشبع خلال ساعات الدراسة، وتكون في نفس الوقت وجبات خفيفة على المعدة لتناسب الفترة الصباحية.

أفكار لانش بوكس صحي

- سلطة فواكه: مزيج من “الموز، التفاح، العنب”، مع رَشِّة قرفة.
- لفائف التورتيلا: مع دجاج مشوي أو جبنة وخس.
- خضار مع صوص الحمص: جزر، خيار، فلفل ألوان.
- سلطة مكرونة صغيرة: بزيت الزيتون والذرة.
- ميني بان كيك: مع عسل أو زبدة فول سوداني.
- بيض مسلوق: مقطّع بأشكال محببة للأطفال.
- بسكويت الشوفان: كوجبة خفيفة صحية.
- ساندوتش زبدة الفول السوداني والمربى: مصدر طاقة سريع وسهل التحضير.
- كوب زبادي بالجرانولا: خيار ممتاز للفطار ويعطي طاقة تدوم لآخر اليوم.

افكار لانش بوكس صحي

أفكار لانش بوكس اقتصادي للأطفال

1- ساندوتش جبنة رومي أو شيدر مذابة، مقرمشات بطعم الجبن، مكعبات من الفواكه موز وخوخ أو أي نوع.


2- ساندوتشات الجبن بالطماطم والخيار مع رشة من الكمون، شرائح صغيرة من الجبن والخيار بالكامل، قطع الموز والفراولة، علبة عصير


3-شرائح توست مدهونة بالجبنة، أو خضروات، مع حلقات من اللانشون أو شريحة بانيه، شرائح خس وخيار، طبق صغير يحتوي على فواكه مشكلة ومقطعة مكعبات.


4-سندوتشات فينو محشية جبنة ولانشون وحلقات من الزيتون، أصابع بطاطس مقلية، شرائح خيار وطماطم، علبة صغيرة من مشروب الحليب بالشيكولاتة.


5-شرائح من التوست المحمص في الزبدة ومضاف عليه دهنة قشطة، شرائح من الفراولة والموز، أو يمكن وضع أي أنواع أخرى من الفواكه المحببة لدى الأطفال.

سندوتشات مناسبة للانش بوكس

  • سندويشات التورتيلا: بالدجاج المشوي أو الجبن والخس.
  • سندويشات زبدة الفول السوداني والمربى: لتحضير سريع ومصدر طاقة.
  • سندويشات البيض: بيض مسلوق مع البروكلي المتبل أو البطاطس المهروسة.

سلطة خفيفة في اللانش بوكس

  • سلطة المكرونة الصغيرة: مع زيت الزيتون والذرة.
  • سلطة الفواكه: مزيج من الموز، التفاح، العنب، وشرائح من الجوافة.
  • الزبادي: مع الجرانولا والفواكه.
  • الخضروات: أصابع الجزر والخيار مع الحمص كوجبة خفيفة صحية.
ازاي أعرف اللانش بوكس الصحي؟

لمعرفة اللانش بوكس الصحي؛ ابحث عن رمز البلاستيك (الرقم داخل المثلث) على الجزء السفلي منه، ويفضل أن يكون الرقم 5 (PP) لأنه آمن ومقاوم للحرارة.

اختر لانش بوكس مقاوم للتسرب، وسهل التنظيف، ويفضل أن يكون خاليًا من مادة BPA، كما يجب أن يتناسب حجمه مع وجباتك، وأن يكون سهل الفتح والإغلاق.

أفكار أكلات لانش بوكس أفكار لانش بوكس صحي أفكار لانش بوكس اقتصادي سندوتشات مناسبة للانس بوكس لانش بوكس صحي انواع لانش بوكس صحي

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

