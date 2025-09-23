فكرة لانش بوكس .. طريقة عمل ميني بيتزا

اذا كنتي من محبي الأصناف الخفيفة لاولادك بالمدرسة نقدم اليكي طريقة عمل ميني بيتزا

المكونات:

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية.

1 ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء دافئ (قد تحتاجي أكثر حسب العجن).

صلصة بيتزا جاهزة أو كاتشب.

جبنة موزاريلا مبشورة.

أي إضافات تحبيها: (زيتون، فلفل ألوان، سلامي، بسطرمة، تونة، فراخ…).



طريقة التحضير:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الخميرة والملح والسكر.

أضيفي الزيت والماء تدريجياً واعجني حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

غطي العجينة واتركيها تخمر ساعة حتى يتضاعف حجمها.

افردي العجينة وقطّعيها دوائر صغيرة باستخدام كوب أو قطاعة.

رصي الدوائر في صينية مدهونة زيت أو عليها ورق زبدة.

كل دائرة بصلصة البيتزا.

وزعي الجبنة والإضافات اللي بتحبيها.

ادخليها فرن ساخن على درجة 200 حوالي 10 – 15 دقيقة لحد ما تحمر الأطراف وتسيح الجبنة.