4600 قطعة أرض.. الإسكان تكشف مفاجآت عن مشروع بيت الوطن

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد في مشروع “بيت الوطن” يشمل ما يزيد عن 4600 قطعة أرض في مناطق مثل: شرق وغرب القاهرة، الجيزة، الشروق، العاشر من رمضان، الساحل الشمالي، مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وأيضًا 6 أكتوبر.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الوزارة تعمل على زيادة عدد القطع المعروضة في بعض المدن التي شهدت إقبالًا كبيرًا، استجابةً لطلبات المواطنين والمغتربين الذين أرسلوا استفسارات أو شكاوى عبر القنوات الرسمية.

وتابع المتحدث بأسم وزارة الإسكان، أن جميع قطع الأراضي التي تم طرحها في مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج تتميز بمواقع فريدة ومساحات مميزة، مؤكدا أن الوزير أشرف شخصيًا خلال الأيام الماضية، وعلى مدار اليوم، على مراجعة التخطيط والمشروعات الخاصة بالأراضي، للتأكد من توزيعها العادل وتميز مواقعها.