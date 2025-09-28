خبير اقتصادي: توجيهات الرئيس تعزز الطمأنة للأسواق وتغذي ثقة المستثمرين

رأى الخبير الاقتصادي عماد كرم أن التوجيهات التي صدرت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمحافظ البنك المركزي تحمل في طياتها رسائل طمأنة قوية للأسواق ولمستثمري الداخل والخارج، وتدل على أن الدولة تسير بثبات نحو استعادة التوازن النقدي وتحقيق الاستقرار المالي.

وأضاف في تصريح خاص أن تركيز القيادة السياسية على مواصلة خفض معدلات التضخم والحفاظ على نظام سعر صرف مرن وموحد يعكس وعيا عميقا بأهمية ضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية كشرط لا غنى عنه لجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.

ولفت إلى أن التشديد الرئاسي على تأمين الاحتياجات الدولارية اللازمة لمستلزمات الإنتاج يعد خطوة حيوية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات التصدير، مما يساهم في توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

كما أشار إلى أن دعوة الرئيس لتبني نماذج تقييم ائتماني بديلة تمنح التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة أكثر عدالة هو توجه استباقي يتماشى مع التحولات العالمية، ويعد هذه الفئة حجر أساسي للنمو وتحقيق فرص التشغيل.