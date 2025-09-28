قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: رسالة مصر من الأمم المتحدة قاطعة.. لا أمن ولا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة

النائب عمرو الشلمة
النائب عمرو الشلمة
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حملت في طياتها رسائل حاسمة وواضحة للعالم، تعكس الثوابت المصرية في الدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتؤكد أن مصر ستظل صوت الحق والعقلانية في مواجهة ازدواجية المعايير التي تضرب النظام الدولي.

وأوضح الشلمة ، في بيان له، أن الكلمة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، حيث يقف الشرق الأوسط على مفترق طرق بين الانزلاق إلى الفوضى والعنف أو العودة إلى مسار السلام العادل، لافتًا إلى أن تأكيد الوزير على رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني يمثل خطًا أحمر وطنيًا وقوميًا لا يمكن تجاوزه، موضحاً أن رسالة مصر من الأمم المتحدة قاطعة.. لا أمن ولا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة .

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر لم تكتفِ بطرح المواقف، بل قدمت خارطة طريق شاملة تمتد من وقف العدوان على غزة وإعادة الإعمار، إلى دعم الاستقرار في السودان وليبيا واليمن والصومال، وصولاً إلى حماية الحقوق المائية المصرية في نهر النيل، وهو ما يجسد دورها كـ ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن كلمة وزير الخارجية أكدت مجددًا أن مصر لا تدافع فقط عن أمنها القومي، بل عن مستقبل المنطقة بأسرها، وأنها ماضية في أداء دورها التاريخي كجسر للحكمة والسلام، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن “السلام هو الخيار الاستراتيجي لمصر من أجل شعوب المنطقة”.

مصر الرئيس السيسي الشلمة مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

جمال عبد الناصر

تامر أمين: رحيل عبد الناصر مثل صدمة كبيرة للعالم أجمع وليس العالم العربي

الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة

يسري الشرقاوي: الرئيس السيسي يعمل على تعزيز المشاركة الإقتصادية مع القارة الإفريقية

الاحتلال الاسرائيلى

ولاء السلامين: الاحتلال يغلق مداخل نابلس وقلقيلية بعد عملية دهس.. والمصاب بنيران صديقة

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

المزيد