نجم الأحمر جاهز.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة
منافس جديد لـ واتساب يظهر في الهند.. ما هو تطبيق أراتاي؟
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
برلمان

برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين

سامي نصر الله
سامي نصر الله
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، بالكلمة القوية التي ألقاها وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أنها عبرت عن ثوابت الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورسخت رفض مصر أن تكون سبباً في أي نكبة جديدة، مع استمرارها في تقديم الدعم لقطاع غزة.

وأضاف «نصر الله»، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرسائل التي بعثها وزير الخارجية من منبر الأمم المتحدة، أوضحت أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن أمن المنطقة بأسرها، وأن السلام الحقيقي لن يأتي بالقصف أو القوة أو فرض تطبيع ترفضه الشعوب، بل عبر التزام صادق بالعدالة والقرارات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إشادة الوزير بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة تحمل دلالة على انفتاح مصر على كل الجهود المخلصة لوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع بشكل عادل وشامل.

ودعا النائب سامي نصر الله، في حديثه، المجتمع الدولي، إلى تبني الرؤية المصرية العادلة القائمة على احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن مصر ستظل حجر الزاوية في أي تحرك جاد لإحلال السلام الدائم بالمنطقة ودعم استقرارها.

