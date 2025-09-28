برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين

أشاد النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، بالكلمة القوية التي ألقاها وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أنها عبرت عن ثوابت الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ورسخت رفض مصر أن تكون سبباً في أي نكبة جديدة، مع استمرارها في تقديم الدعم لقطاع غزة.

وأضاف «نصر الله»، في تصريح صحفي له اليوم، أن الرسائل التي بعثها وزير الخارجية من منبر الأمم المتحدة، أوضحت أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن أمن المنطقة بأسرها، وأن السلام الحقيقي لن يأتي بالقصف أو القوة أو فرض تطبيع ترفضه الشعوب، بل عبر التزام صادق بالعدالة والقرارات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إشادة الوزير بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء الحرب في غزة تحمل دلالة على انفتاح مصر على كل الجهود المخلصة لوقف نزيف الدم وإنهاء الصراع بشكل عادل وشامل.

ودعا النائب سامي نصر الله، في حديثه، المجتمع الدولي، إلى تبني الرؤية المصرية العادلة القائمة على احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن مصر ستظل حجر الزاوية في أي تحرك جاد لإحلال السلام الدائم بالمنطقة ودعم استقرارها.