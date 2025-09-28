نائب الرئيس الأمريكي يكشف من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب؟

أكد نائب الرئيس الأمريكي، ج. د. فانس، اليوم (الأحد)، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، بشأن الخطة التي تُفيد بأن غزة ستكون تحت سيطرة "شعوب العالم"، ضمن "خطة ترامب" لإنهاء الحرب في غزة، فإن الرئيس الأمريكي يريد أن يكون من سيحكم القطاع "في اليوم التالي" غزيين، وليس غيرهم.

و قال د. فانس أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا. إنه يريد حقا أن تكون غزة تحت سيطرة سكانها، وأن تكون الضفة الغربية تحت سيطرة سكانها، وأن تُفكك الشبكات الإرهابية المحيطة بالإسرائيليين، حتى لا تشكل تهديدا لمواطني إسرائيل.

وأضاف "الأمر ليس سهلا أبدا، كما تعلمنا في الشرق الأوسط على مدى سنوات عديدة، فالمحاولات (لتحقيق السلام) تأتي وتذهب، وتتخذ منعطفات غريبة، لكنني أعتقد أن الرئيس قربنا خطوة واحدة إلى الهدف - تحقيق شيء ضخم بشأن قضية السلام في الشرق الأوسط".

والجدير بالذكر، أن الرئيس ترامب قال مساء الخميس إنه لن يسمح لإسرائيل بفرض السيادة على الضفة الغربية ، والآن تم الكشف عن أن الرئيس لن يسمح لإسرائيل بالبقاء في غزة، حتى فيما يتعلق بالسيطرة الأمنية.

وأشار نائب الرئيس إلى المفاوضات بشأن صفقة مع حماس، وقال إنه يشعر "بتفاؤل أكبر من أي وقت مضى في الأشهر الأخيرة"، لكنه أكد وحذر: "هذه (الصفقة) قد تنهار حتى في اللحظة الأخيرة".