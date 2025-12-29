الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتوفيق أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا لها

أ ش أ

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لمجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2025، بشأن توفيق أوضاع عدد من الكنائس والمباني التابعة لها على مستوى الجمهورية.



ونص القرار على توفيق أوضاع 102 كنيسة و58 مبنى تابعًا لها، بإجمالي 160 كنيسة ومبنى، والمقدمة بشأنها طلبات من الطوائف المعتمدة وفق الجداول المرفقة بالقرار.



وألزم القرار الطوائف المختصة باستكمال اشتراطات الحماية المدنية خلال ستة أشهر للكنائس والمباني، كما ألزم الجهات المعنية بتحصيل حقوق الدولة إن وجدت بالنسبة للكنائس والمباني حال عدم وجود نزاع على الملكية.



وأشار القرار إلى السماح بالهدم وإعادة البناء لبعض الكنائس والمباني مع تخصيص ذات المكان وذات المساحة وذات الارتفاع لكل كنيسة أو مبنى بعد استخراج التراخيص القانونية اللازمة، كما أجاز أعمال الترميم فقط لبعض الكنائس والمباني بعد تقديم شهادة السلامة الإنشائية.

