برلمان

نواب يشيدون بكلمه وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة.. ويؤكدون: رسخت لدور مصر التاريخي في الدفاع عن قضايا المنطقة

ماجدة بدوى

فضية سالم : كلمة وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة عكست قوة الموقف المصري

القطامي: كلمة وزير الخارجية في الأمم المتحدة وثيقة سياسية ورسالة حاسمة للعالم


برلماني : كلمة وزير الخارجية في الأمم المتحدة صفعة قوية لسياسة الكيل بمكيالين


دائما  كلمات المسؤلين المصريين تكون في الصدارة ، في اي من المحافل الدولية ومنها كلمه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري امام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جاءت قوية ومعبرة عن الموقف المصري الثابت تجاه قضايا المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار غنيم، إلى أن الكلمة حملت رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما تبقى من النظام العالمي، متابعا:" الكلمة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته فيما يجري في غزة، حيث وصف الوزير ما يحدث بأنه "جريمة إبادة ممنهجة" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأكد غنيم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وأن السلام لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وزير الخارجية وجّه تحذيرات شديدة بشأن مستقبل المنطقة في ظل السياسات الإسرائيلية التي تغلق الباب أمام فرص التعايش، وتدفع المنطقة نحو الفوضى، إلى جانب ما كشفته الكلمة من "سيولة غير مسبوقة" في النظام الدولي وازدواجية المعايير في تعامل المؤسسات الدولية، فضلًا عن التطرق إلى أزمات السودان وليبيا واليمن والصومال.

وشدد "غنيم" على أن الكلمة تضمنت كذلك رسالة حاسمة فيما يتعلق بملف سد النهضة، حيث أكد الوزير أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأنها مستعدة للجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي إذا استمر التعنت الإثيوبي، لافتًا إلى أن الرؤية المصرية الشاملة تقوم على احترام القانون الدولي ودعم الدولة الوطنية، مع التأكيد أن السلام خيار استراتيجي، ودعوة المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين.


ومن جانبه قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت بمثابة وثيقة سياسية مهمة، عكست الموقف المصري الثابت تجاه قضايا المنطقة، لافتًا إلى أن كلمة وزير الخارجية جسدت ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام القانون الدولي، ودعم الدولة الوطنية، والتأكيد أن السلام خيار استراتيجي لا رجعة فيه.

وتابع "القطامي"، الكملة رسخت دور القاهرة التاريخي في الدفاع عن الحقوق العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إضافة إلى أن تأكيد الوزير على أن ما يجري في غزة يمثل "إبادة ممنهجة" يعكس وضوح الرؤية المصرية في مواجهة العدوان الإسرائيلي، ويبرهن على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الكلمة المصرية تضمنت تحذيرات شديدة بشأن السياسات الإسرائيلية التي تغلق الباب أمام أي فرص للتعايش وتدفع المنطقة نحو الفوضى، مشددًا على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، بالإضافة إلى الإشارة إلى أزمات السودان وليبيا واليمن والصومال، وهو ما يعكس اتساع الرؤية المصرية وحرصها على استقرار المنطقة بأكملها.

وشدد "القطامي" على أن الرسائل التي حملتها الكلمة بشأن ملف سد النهضة أكدت أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وأنها لن تتردد في اللجوء إلى القضاء والتحكيم الدولي إذا استمر التعنت الإثيوبي.


وفي السياق ذاته قالت النائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء، إن كلمة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جسدت صوت مصر القوي والداعم للقضايا العربية والإفريقية، وعكست ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام القانون الدولي وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأكدت النائبة أن الكلمة تضمنت رسائل واضحة للمجتمع الدولي بشأن ضرورة إنهاء النزاعات وتحقيق العدالة للشعوب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر تواصل دورها التاريخي في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أن حديث وزير الخارجية أمام الأمم المتحدة أبرز جهود الدولة المصرية في ملفات التنمية المستدامة، والتغير المناخي، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مما يعكس ريادة مصر في الدفاع عن قضايا المنطقة وإيصال صوت الدول النامية إلى المحافل الدولية.

وأضافت فضية سالم أن هذه الكلمة عززت صورة مصر الدولية باعتبارها دولة محورية تسعى لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعمل على بناء جسور الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية.

